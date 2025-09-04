Мессенджер MAX
4 сентября, 13:50

На границе с Россией выявили случай бубонной чумы

В Монголии вблизи границы с РФ мужчина заразился бубонной чумой, введён карантин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khuncho24

Житель аймака Хубсугул на севере Монголии заболел бубонной чумой. В связи с этим местные власти ввели частичный карантин в поселении Цагаан-Уул. Об этом сообщили в комиссии аймака по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня, 4 сентября, на экстренном заседании нашей комиссии принято решение ввести частичный карантин в сомоне (поселении — прим. Life.ru) Цагаан-Уул, где зарегистрировали случай заболевания человека бубонной чумой. Сейчас он проходит лечение в многопрофильной больнице аймака», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Регионы Хубсугул находятся на севере Монголии, близ границы с Россией. Местные власти приняли меры для предотвращения распространения инфекции и контролируют ситуацию в населённом пункте. Пациент получает необходимое лечение, а население информировано о соблюдении карантинных правил.

