Роспотребнадзор рассказал, будут ли в России вводить ограничения из-за ОРВИ

В России нет необходимости вводить дополнительные карантинные ограничения или локдаун из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она призвала всех к максимальной осторожности из-за участившихся случаев ОРВИ. По словам Поповой, важно уделять внимание гигиене: регулярно мыть руки, дезинфицировать гаджеты и протирать все поверхности. Использование масок также значительно повышает уровень защиты.

«Никаких дополнительных мер регулирования водиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости. Оснований [для введения локдауна] нет никаких», — добавила Попова.