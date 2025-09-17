Роспотребнадзор рассказал, будут ли в России вводить ограничения из-за ОРВИ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jenoche
В России нет необходимости вводить дополнительные карантинные ограничения или локдаун из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она призвала всех к максимальной осторожности из-за участившихся случаев ОРВИ. По словам Поповой, важно уделять внимание гигиене: регулярно мыть руки, дезинфицировать гаджеты и протирать все поверхности. Использование масок также значительно повышает уровень защиты.
«Никаких дополнительных мер регулирования водиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости. Оснований [для введения локдауна] нет никаких», — добавила Попова.
Напомним, накануне в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ на 63,8% всего за неделю, а также о подтверждённых случаях ковида у 15 000 человек. При этом в ведомстве считают уровень заболеваемости по-прежнему низким.