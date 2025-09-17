Владимир Путин
17 сентября, 09:16

«Соответствует норме»: Врач развеял слухи о критической заболеваемости ОРВИ в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

В России, в частности, в Московской области фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, однако ситуация остаётся в пределах сезонной нормы. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Регистрируются случаи риновирусной инфекции, которая протекает достаточно легко и вызывает у пациентов лёгкие катаральные явления в виде насморка, болезненность в горле, першение в горле, а также может быть небольшое повышение температуры», — пояснил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Осипов подчеркнул, что, согласно мониторингу Роспотребнадзора, случаев гриппа в регионе не зарегистрировано, а текущий уровень заболеваемости соответствует норме для начала осени. Он добавил, что опасаться серьёзных инфекций на данный момент не стоит.

В качестве профилактических мер врач рекомендовал мыть руки после возвращения домой, реже бывать в местах скопления людей и регулярно проветривать помещения.

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ на 63,8% всего за неделю, а также о подтверждённых случаях ковида у 15 000 человек. При этом в ведомстве считают уровень заболеваемости по-прежнему низким.

