«Соответствует норме»: Врач развеял слухи о критической заболеваемости ОРВИ в Подмосковье

В России, в частности, в Московской области фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, однако ситуация остаётся в пределах сезонной нормы. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Регистрируются случаи риновирусной инфекции, которая протекает достаточно легко и вызывает у пациентов лёгкие катаральные явления в виде насморка, болезненность в горле, першение в горле, а также может быть небольшое повышение температуры», — пояснил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Осипов подчеркнул, что, согласно мониторингу Роспотребнадзора, случаев гриппа в регионе не зарегистрировано, а текущий уровень заболеваемости соответствует норме для начала осени. Он добавил, что опасаться серьёзных инфекций на данный момент не стоит.

В качестве профилактических мер врач рекомендовал мыть руки после возвращения домой, реже бывать в местах скопления людей и регулярно проветривать помещения.