Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 21:00

Врач Одинец: Рост CoViD-19 и ОРВИ не является основанием для локдауна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

За последнюю неделю в стране зарегистрировали свыше 696 тысяч заражений коронавирусом и ОРВИ. По словам биотехнолога и врача Алексея Одинца, при текущем уровне заболеваемости вводить карантин не требуется.

«Интересно, что в этом сезоне стали чаще болеть школьники и спортсмены, хотя ранее эти группы населения не так часто встречались среди заболевших», — рассказал врач изданию «Постньюс».

По его наблюдению, рост инфекций в межсезонье является естественным явлением. Наиболее распространённым остаётся новый вариант коронавируса «Стратус». Несмотря на отсутствие вакцины, течение болезни обычно легче, чем у предыдущих штаммов. Кроме того, переболевшие укрепляют свой иммунитет.

Не только лёгкие: Российские медики выявили тяжёлое последствие CoViD-19
Не только лёгкие: Российские медики выявили тяжёлое последствие CoViD-19

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% за неделю. Также зафиксировали более 15 000 случаев COVID‑19. Согласно ведомству, уровень заболеваемости при этом остаётся низким. Граждан просят соблюдать профилактические меры и правила безопасности во время сезона ОРВИ.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • орви
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar