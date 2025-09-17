Врач Одинец: Рост CoViD-19 и ОРВИ не является основанием для локдауна
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii
За последнюю неделю в стране зарегистрировали свыше 696 тысяч заражений коронавирусом и ОРВИ. По словам биотехнолога и врача Алексея Одинца, при текущем уровне заболеваемости вводить карантин не требуется.
«Интересно, что в этом сезоне стали чаще болеть школьники и спортсмены, хотя ранее эти группы населения не так часто встречались среди заболевших», — рассказал врач изданию «Постньюс».
По его наблюдению, рост инфекций в межсезонье является естественным явлением. Наиболее распространённым остаётся новый вариант коронавируса «Стратус». Несмотря на отсутствие вакцины, течение болезни обычно легче, чем у предыдущих штаммов. Кроме того, переболевшие укрепляют свой иммунитет.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% за неделю. Также зафиксировали более 15 000 случаев COVID‑19. Согласно ведомству, уровень заболеваемости при этом остаётся низким. Граждан просят соблюдать профилактические меры и правила безопасности во время сезона ОРВИ.