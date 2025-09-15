Не только лёгкие: Российские медики выявили тяжёлое последствие CoViD-19

Российские исследователи выявили уникальный механизм развития остеонекроза тазобедренного сустава у пациентов, перенёсших CoViD-19. О новом опасном осложнении коронавирусной инфекции сообщили учёные Сеченовского университета совместно с коллегами из других научных центров.

Тяжёлое заболевание, при котором из-за нарушения кровоснабжения происходит отмирание костной ткани, приводит к сильным болям, утрате подвижности и необходимости замены сустава. Как пояснили медики газете «Известия», до пандемии его основными причинами были травмы, алкоголизм или длительный приём стероидов. Однако после 2020 года резко увеличилось число случаев среди переболевших коронавирусом, в том числе и в лёгкой форме, что заставило учёных предположить прямую роль вируса в развитии этой патологии.

Чтобы проверить гипотезу, специалисты провели патоморфологический анализ образцов костной ткани 88 пациентов, перенёсших эндопротезирование. В группе с постковидным остеонекрозом было обнаружено в 9,1 раза больше тучных клеток в очагах некроза и вокруг сосудов. Также у этих пациентов объём фиброзной ткани был выше в 5,6 раза, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем у тех, чья болезнь имела иные причины.

«Потенциальная группа риска значительна и включает переболевших CoViD-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Наталья Сережникова.

По её словам, перспективным методом выявления риска может стать диагностика активности тучных клеток в суставных тканях переболевших.