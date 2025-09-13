В Китае изобрели клей, склеивающий кости при переломе за 1 минуту

В Китае учёные создали первый в мире клей для костей, который должен помочь хирургам в ситуациях со сложными переломами у пациентов. Об изобретении пишет издание China Daily. На публикуемых в Сети кадрах разработчики показывают, как легко клей «сращивает» кости, после чего человек может быстро вернуться к привычной жизни.

В Китае придумали костный клей. Видео © Х / China Daily

Преимущества клея, по словам учёных, заключаются в том, что нет необходимости использовать металлические импланты или проводить несколько операций, чтобы «вылечить» перелом. Прочность сцепления превышает 200 килограммов, а «склеить» кости можно за минуту. Клей имеет натуральный биоразлагаемый состав. По мере срастания костей вещество рассасывается, на это уходит до полугода. Новинка уже доказала свою эффективность на 150 пациентах, избранных в качестве испытуемых, утверждается в статье.