В Южной Корее придумали искусственных внуков с ИИ для одиноких стариков

В Южной Корее пожилым людям предложили завести себе робота-куклу, что должно скрасить одиночество и поможет сэкономить на сиделке или прислуге. Новинку представила компания Hyodol, искусственной няньке было дано такое же название «Хёдоль», которое отсылает пользователей к конфуцианской ценности почитания старших. О разработке сообщает издание Rest of world.

Игрушка-робот для пожилых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hyodol_lover

«Встроенный чат-бот на базе ChatGPT говорит с пользователем бодрым голосом, напоминает о приёме лекарств и еде, а датчики отслеживают состояние пожилого человека и подают сигнал соцработникам и родным в случае тревоги», — рассказали журналиста в самой компании.

С виду это простая плюшевая игрушка, можно выбрать девочку или мальчика. Робот больше напоминает маленького забавного ребёнка. Однако это, по мнению создателей, поможет пенсионерам почувствовать рядом присутствие внуков или детей, особенно если они далеко. Учёные из Южной Кореи подтвердили пользу от такой «игрушки», она поможет в старости избежать депрессии, деменции и скрасить долгие одинокие вечера, если человек остался один.