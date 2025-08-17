Сыр, шампанское и даже кекс: 10 древнейших продуктов предков, которые дожили до наших дней
От египетского сыра до китайской лапши — Life.ru рассказывает о самых удивительных гастрономических находках археологов.
10 древнейших продуктов, найденных археологами в отличном состоянии. Обложка © «Шедеврум»
Археологи постоянно удивляют нас находками, которые переворачивают представления о том, что ели наши предки. Иногда им везёт настолько, что удаётся обнаружить не просто черепки или кости, а настоящую еду — причём в таком состоянии, что её можно изучить, а порой даже попробовать! Мы собрали десять самых невероятных гастрономических находок, которые стали настоящими машинами времени для археологов и историков кулинарии.
Египетский сыр из гробницы фараона — 3200 лет консервации
Самые старые продукты в мире: находки, которые можно попробовать. Фото © «Шедеврум»
В 2014 году археологи раскопали гробницу фараона Птахмеса и наткнулись на глиняные сосуды с содержимым, которое поначалу приняли за мумификационные материалы. Каково же было удивление учёных, когда анализ показал: это сыр! Причём возрастом 3200 лет — старейший из когда-либо найденных. Сыр был изготовлен из козьего или овечьего молока, что стало первым прямым доказательством производства сыра в Древнем Египте. Правда, дегустировать находку никто не решился — анализы показали наличие бактерий, вызывающих бруцеллёз. Видимо, даже древние египтяне не всегда соблюдали технологию пастеризации.
Китайский костный бульон времён воинов
В 2010 году при раскопках древней гробницы недалеко от Сианя археологи обнаружили бронзовый котёл с содержимым, которое оказалось супом возрастом 2400 лет. Это был костный бульон — популярное в Древнем Китае блюдо, которое готовили для укрепления здоровья и улучшения пищеварения. Учёные считают, что гробница принадлежала воину или представителю землевладельческого класса. Находка стала первым в истории китайской археологии случаем обнаружения супа в таком древнем захоронении. Интересно, что рецепт костного бульона практически не изменился за тысячелетия — его до сих пор готовят по тем же принципам.
Болотное масло — ирландская традиция закапывания деликатесов
Ирландские болота хранят удивительную тайну — на протяжении веков местные жители закапывали в них масло, которое прекрасно сохранялось в торфяной среде. Некоторые образцы «болотного масла» имеют возраст более 2000 лет! Учёные до сих пор спорят, зачем это делалось. Возможно, низкие температуры болот служили природным холодильником, а может, ценный продукт прятали от воров и захватчиков. Многие тайники так и остались невостребованными — их владельцы погибли или просто забыли, где спрятали запасы. Сегодня находки болотного масла регулярно демонстрируются в ирландских музеях как свидетельство древних пищевых традиций.
Шампанское с морского дна — 170 лет под водой
Археологические находки еды: от хлеба до шампанского возрастом тысячи лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Angel L
В 2010 году дайверы обнаружили на дне Балтийского моря 168 бутылок шампанского, которые пролежали там более 170 лет. Удивительно, но напиток сохранился в почти идеальном состоянии! Холодная морская вода и отсутствие света создали идеальные условия для консервации. Смельчаки, решившиеся попробовать древнее шампанское, отметили его необычайную сладость — в нём содержалось 140 граммов сахара на литр против 6–8 граммов в современных винах. Эта находка стала настоящим подарком для историков виноделия, показав, как кардинально изменились вкусы за полтора века.
Греческая заправка для салата — рецепт старше христианства
При исследовании античного корабля в Эгейском море археологи нашли амфору с содержимым, которое оказалось заправкой для салата возрастом 2350 лет. Внутри сосуда сохранилась смесь оливкового масла с орегано — рецепт, который греки используют до сих пор! Добавление трав в оливковое масло не только улучшает вкус, но и служит натуральным консервантом. Получается, что наши современные кулинарные привычки уходят корнями в глубокую древность, а средиземноморская диета действительно проверена тысячелетиями.
Антарктический кекс полярника Скотта
В 2017 году при раскопках хижины мыса Адэр, которую использовал легендарный полярник Роберт Скотт во время экспедиции 1910–1913 годов, археологи обнаружили фруктовый кекс столетней давности. Кекс был в удивительно хорошем состоянии благодаря консервирующим свойствам алкоголя в составе и экстремально низким температурам Антарктиды. Такие кексы, пропитанные виски, бренди или ромом, были идеальным продуктом для длительных экспедиций — они не портились месяцами и обеспечивали исследователей калориями и витаминами.
Пиво из кораблекрушения — вкус XVIII века
Древняя еда, которая сохранилась до наших дней: топ удивительных находок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Imagine Earth Photography
Судно «Сидней Коув», затонувшее у берегов Тасмании в 1797 году, везло 31 500 литров пива и рома. Спустя 200 лет дайверы обнаружили обломки корабля вместе с запечатанными бутылками. Чтобы воссоздать исторический напиток, учёные извлекли дрожжи из древнего пива и по их образцу сварили новый портер под названием «Эль сохранения затонувших кораблей». В 2018 году было выпущено всего 2500 бутылок этого уникального напитка, позволившего современным людям буквально попробовать прошлое на вкус.
Самый древний хлеб человечества
В иорданской Чёрной пустыне археологи нашли кусочек хлеба возрастом 14 000 лет — старейший из известных науке. Этот «хлеб» больше напоминал питу и был изготовлен из овса, злаков, похожих на ячмень, и водных клубней, которые придавали ему солоноватый вкус. Находка перевернула представления о развитии человечества — оказывается, люди научились печь хлеб за несколько тысяч лет до изобретения земледелия! Получается, что желание есть хлеб заставило наших предков заняться выращиванием зерновых, а не наоборот.
Лапша из Поднебесной — 4000 лет назад
Вдоль реки Хуанхэ в Китае археологи обнаружили перевёрнутую миску с лапшой возрастом 4000 лет. Учёные считают, что землетрясение заставило древнего китайца бросить свой ужин и бежать, а миска опрокинулась и оказалась погребённой в земле. Лапша была сделана из проса, что окончательно подтвердило теорию о китайском происхождении этого блюда. Находка положила конец спорам между Китаем и Италией о том, кто первым придумал макаронные изделия — азиатские повара оказались на четыре тысячи лет впереди европейских коллег.
Коронационный шоколад короля Эдуарда VII
Гастрономические сокровища прошлого: 10 древнейших продуктов планеты. Фото © «Шедеврум»
В 1902 году в честь коронации короля Эдуарда VII среди прочих памятных предметов населению раздавались жестяные коробки с шоколадными конфетами. Школьница Марта Грейг получила одну из таких коробок, но не съела ни одной конфеты. Коробка передавалась в семье из поколения в поколение, пока в 2008 году внучка Марты не передала её в музей. Так шоколад пережил две мировые войны и множество исторических потрясений, став сладким свидетелем целой эпохи. Эти конфеты — живое напоминание о том, что иногда самые обычные вещи могут стать бесценными историческими артефактами.
Каждая из этих находок — настоящая машина времени, которая позволяет нам не просто узнать, что ели наши предки, но и понять, как мало изменились человеческие потребности и вкусы за тысячелетия. Мы до сих пор едим хлеб, лапшу, сыр и пьём вино — просто рецепты стали чуть сложнее, а технологии совершеннее. А главное — эти находки доказывают, что страсть к хорошей еде и стремление её сохранить объединяют людей всех эпох и культур. Ранее Life.ru рассказывал, чем же питались русские богатыри: древняя диета наших предков для сверхчеловеческой силы.