Психолог рассказал, как быть с отношениями после невинного флирта партнёра на стороне

Флирт с другим человеком — это не просто игра, а часто тревожный звоночек, который подает наш партнёр, когда чувствует себя неудовлетворённым в отношениях. Подобное поведение редко бывает случайным или невинным, сообщил РИАМО психолог Александр Зудин.

«Когда один из партнёров начинает искать внимание на стороне, это как правило говорит о неудовлетворённых потребностях. Человеку не хватает признания, восхищения или эмоциональной близости в текущих отношениях. И он бессознательно пытается заполнить эту пустоту», — пояснил эксперт.

Даже если флирт не переходит грань физической измены, он уже становится формой эмоционального предательства. Вместо того чтобы открыто обсуждать проблемы и искать решения вместе, человек пытается заполнить внутреннюю пустоту посторонним вниманием.

Игнорировать такие знаки или устраивать скандалы — не лучший выход. Напротив, стоит воспринять их как приглашение к честному диалогу, который поможет понять, чего именно не хватает в отношениях. Это шанс вернуть страсть, обновить чувства и построить более крепкий союз на основе взаимопонимания, утверждает психолог.