Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 63,8 процента за неделю
Обложка © Freepik / katemangostar
Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% за неделю. Также зафиксировали более 15 000 случаев COVID‑19, сообщает Роспотребнадзор, уточняя, что уровень заболеваемости при этом остаётся низким.
«Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов», — пояснили в ведомстве.
В ходе Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в стране уже привили более 10 миллиона россиян. Граждан просят соблюдать профилактические меры и правила безопасности во время сезона ОРВИ.
Кстати, вакцинация от гриппа проходит и в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все сотрудники правительства, пожелавшие сделать прививку, уже могут воспользоваться этой возможностью. Кампания по иммунизации организована в полном объёме и доступна всем желающим.