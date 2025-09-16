Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 63,8 процента за неделю

Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% за неделю. Также зафиксировали более 15 000 случаев COVID‑19, сообщает Роспотребнадзор, уточняя, что уровень заболеваемости при этом остаётся низким.

«Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов», — пояснили в ведомстве.

В ходе Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в стране уже привили более 10 миллиона россиян. Граждан просят соблюдать профилактические меры и правила безопасности во время сезона ОРВИ.