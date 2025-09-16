Владимир Путин
15 сентября, 22:21

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 63,8 процента за неделю

Обложка © Freepik / katemangostar

Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% за неделю. Также зафиксировали более 15 000 случаев COVID‑19, сообщает Роспотребнадзор, уточняя, что уровень заболеваемости при этом остаётся низким.

«Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов»,пояснили в ведомстве.

В ходе Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в стране уже привили более 10 миллиона россиян. Граждан просят соблюдать профилактические меры и правила безопасности во время сезона ОРВИ.

Кстати, вакцинация от гриппа проходит и в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все сотрудники правительства, пожелавшие сделать прививку, уже могут воспользоваться этой возможностью. Кампания по иммунизации организована в полном объёме и доступна всем желающим.

