Песков рассказал о кампании по вакцинации от гриппа в Кремле
В Кремле стартовала вакцинация от гриппа. Все сотрудники, пожелавшие сделать прививку, уже могут воспользоваться этой возможностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков.
«Все желающие имеют возможность сделать прививки от гриппа, многие этим пользуются. [Кампания] организована на должном уровне», — сказал он в ходе брифинга.
По словам Пескова, кампания по иммунизации организована в полном объёме и доступна всем желающим. Многие сотрудники уже воспользовались этой возможностью.
Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напоминал, что от гриппа нужно прививаться каждый год. Он пояснял, что вирус постоянно мутирует и способен обходить иммунитет, полученный после прошлой болезни или вакцинации. Регулярная прививка, по его словам, помогает легче пережить сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.