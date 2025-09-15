Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 10:05

Песков рассказал о кампании по вакцинации от гриппа в Кремле

Песков сообщил о начале прививочной кампании от гриппа в Кремле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotobyTawat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotobyTawat

В Кремле стартовала вакцинация от гриппа. Все сотрудники, пожелавшие сделать прививку, уже могут воспользоваться этой возможностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков.

«Все желающие имеют возможность сделать прививки от гриппа, многие этим пользуются. [Кампания] организована на должном уровне», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Пескова, кампания по иммунизации организована в полном объёме и доступна всем желающим. Многие сотрудники уже воспользовались этой возможностью.

Простуда атакует: почему осенью мы болеем в 3 раза чаще и как защититься от ОРВИ и гриппа
Простуда атакует: почему осенью мы болеем в 3 раза чаще и как защититься от ОРВИ и гриппа

Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напоминал, что от гриппа нужно прививаться каждый год. Он пояснял, что вирус постоянно мутирует и способен обходить иммунитет, полученный после прошлой болезни или вакцинации. Регулярная прививка, по его словам, помогает легче пережить сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar