Песков рассказал о кампании по вакцинации от гриппа в Кремле

В Кремле стартовала вакцинация от гриппа. Все сотрудники, пожелавшие сделать прививку, уже могут воспользоваться этой возможностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков.

«Все желающие имеют возможность сделать прививки от гриппа, многие этим пользуются. [Кампания] организована на должном уровне», — сказал он в ходе брифинга.

