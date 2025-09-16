Владимир Путин
Терпеть головную боль после 40 смертельно опасно: почему эти симптомы нельзя игнорировать

Оглавление
Меняющийся мозг требует внимания
Инсульт не приходит один
Опухоль мозга — тихий убийца
Сосудистые катастрофы не предупреждают
Гормональные бури не щадят никого

После 40 лет головная боль может сигнализировать об опасных заболеваниях. Life.ru объясняет, почему нельзя игнорировать этот симптом.

Головная боль после 40 лет: когда нужно обращаться к врачу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Мы привыкли считать головную боль досадной мелочью — выпил таблетку, полежал часок, и всё прошло. Но когда речь заходит о возрасте после сорока, врачи начинают говорить совсем другим тоном. Оказывается, игнорировать боль в голове в зрелом возрасте — всё равно что играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Мы разобрались, почему специалисты так настоятельно советуют людям среднего возраста относиться к головной боли с особой серьёзностью и какие опасности могут скрываться за знакомым дискомфортом.

Меняющийся мозг требует внимания

Опасные симптомы головной боли у людей старше 40 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

После сорока в нашем организме запускаются процессы, которые кардинально меняют картину. У пожилых людей чаще диагностируют вторичные головные боли, и доля вторичных головных болей с возрастом увеличивается и составляет у пожилых приблизительно треть от всех головных болей. Это означает, что боль всё чаще становится не просто неприятным ощущением, а тревожным звоночком о серьёзных проблемах. Сосуды теряют эластичность, давление скачет, а гормональный фон у женщин кардинально перестраивается. Опасный признак — если мигрень появляется у человека старше 50 лет впервые. Врачи называют это «дебютом поздней мигрени», и такой диагноз требует немедленного комплексного обследования. Если вы всю жизнь не знали, что такое мигрень, а после сорока вдруг столкнулись с пульсирующей болью — это повод не глотать обезболивающие, а бежать к неврологу.

Инсульт не приходит один

Самая страшная правда о головной боли после сорока — она может быть предвестником инсульта. Первые симптомы инсульта: внезапная слабость, нарушение речи, перекос лица. Лучшее время для вызова скорой — сразу. Через 3–4 часа после начала симптомов точность лечения снижается. Представьте: обычная, как вам кажется, головная боль может быть сигналом о том, что в вашем мозге прямо сейчас происходит катастрофа. У женщин чаще наблюдаются специфические симптомы инсульта: внезапная усталость или слабость, не связанная с перенапряжением или недостатком сна; тошнота или рвота. А мы списываем всё на переутомление и стресс! Особенно коварен инсульт у женщин — симптомы могут быть настолько «обычными», что драгоценное время уходит впустую. Боль в голове, сопровождающаяся необычной слабостью, тошнотой или даже лёгким головокружением, требует немедленного внимания медиков.

Опухоль мозга — тихий убийца

Почему головную боль нельзя терпеть после сорока лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Звучит страшно, но факт остаётся фактом: большинство опухолей мозга диагностируется у пациентов старше 45–50 лет, и риск их возникновения увеличивается в зрелом и пожилом возрасте. Наиболее частым первым симптомом опухоли головного мозга являются головные боли. Характерными для головных болей при опухолях являются боли в утренние часы, с регрессом в течение дня. Если вы стали просыпаться с болью в голове, которая к обеду проходит — это не «не выспался», это серьёзный повод для беспокойства. Головные боли при опухолях нередко сопровождаются тошнотой и рвотой и могут усиливаться при кашле или перемене положения тела. И, как правило, обычные методы лечения головной боли неэффективны при опухолях головного мозга. Когда привычные таблетки перестают помогать, а боль становится постоянным спутником — это крик о помощи, который нельзя игнорировать.

Сосудистые катастрофы не предупреждают

После сорока наши сосуды уже не те, что в двадцать. Аневризма головного мозга — истончение и растяжение стенки сосуда — может привести к геморрагическому инсульту, кровоизлиянию в головной мозг. Головная боль при аневризме обусловлена давлением заполненного кровью мешковидного выпячивания на нервы и окружающие ткани. Приступы боли похожи на мигрень, затрагивают чаще всего затылочную часть головы. Коварство аневризмы в том, что она может годами «созревать» в голове, изредка напоминая о себе болью, которую мы списываем на усталость. Мигрень опасна для людей в возрасте тяжёлыми осложнениями, такими как болезнь Альцгеймера, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и инсультом. А потом — хлопок, и жизнь разделяется на «до» и «после». Если боль в затылке стала беспокоить чаще обычного, не медлите с визитом к врачу.

Гормональные бури не щадят никого

Головная боль после 40: признаки серьёзных заболеваний. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Женщинам после сорока особенно сложно — гормональные изменения, происходящие во время менопаузы, могут быть причиной возникновения головокружений и головных болей. Некоторые представительницы прекрасного пола забывают о дискомфорте с наступлением менопаузы, а другие, напротив, узнают о нём или испытывают более ярко выраженные приступы, чем раньше. Но списывать все проблемы на климакс — опасная ошибка. Гормональные колебания, связанные с перименопаузой, могут влиять на многие функции организма, включая регуляцию артериального давления и систему равновесия. Кроме того, с возрастом увеличивается риск развития определённых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, а также диабета или вестибулярных расстройств. Головная боль на фоне гормональной перестройки может маскировать более серьёзные проблемы, требующие медицинского вмешательства.

Запомните главное правило: после сорока головная боль — это не повод принять таблетку и забыть. Это сигнал к действию. Обязательно следует обратиться к врачу: если боль возникла впервые в жизни (особенно важно для лиц старше 50 лет); при очень сильных головных болях; если боль продолжается значительное время (более недели); если интенсивность боли со временем нарастает. Не ждите, пока «само пройдёт», — в зрелом возрасте время работает против нас. Лучше перестраховаться и услышать от врача «всё в порядке», чем пропустить начало серьёзного заболевания. Кстати, у Life.ru есть список имён, заряженных на долгожительство.

