Терпеть головную боль после 40 смертельно опасно: почему эти симптомы нельзя игнорировать

Мы привыкли считать головную боль досадной мелочью — выпил таблетку, полежал часок, и всё прошло. Но когда речь заходит о возрасте после сорока, врачи начинают говорить совсем другим тоном. Оказывается, игнорировать боль в голове в зрелом возрасте — всё равно что играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Мы разобрались, почему специалисты так настоятельно советуют людям среднего возраста относиться к головной боли с особой серьёзностью и какие опасности могут скрываться за знакомым дискомфортом.

Меняющийся мозг требует внимания

Опасные симптомы головной боли у людей старше 40 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

После сорока в нашем организме запускаются процессы, которые кардинально меняют картину. У пожилых людей чаще диагностируют вторичные головные боли, и доля вторичных головных болей с возрастом увеличивается и составляет у пожилых приблизительно треть от всех головных болей. Это означает, что боль всё чаще становится не просто неприятным ощущением, а тревожным звоночком о серьёзных проблемах. Сосуды теряют эластичность, давление скачет, а гормональный фон у женщин кардинально перестраивается. Опасный признак — если мигрень появляется у человека старше 50 лет впервые. Врачи называют это «дебютом поздней мигрени», и такой диагноз требует немедленного комплексного обследования. Если вы всю жизнь не знали, что такое мигрень, а после сорока вдруг столкнулись с пульсирующей болью — это повод не глотать обезболивающие, а бежать к неврологу.

Инсульт не приходит один

Самая страшная правда о головной боли после сорока — она может быть предвестником инсульта. Первые симптомы инсульта: внезапная слабость, нарушение речи, перекос лица. Лучшее время для вызова скорой — сразу. Через 3–4 часа после начала симптомов точность лечения снижается. Представьте: обычная, как вам кажется, головная боль может быть сигналом о том, что в вашем мозге прямо сейчас происходит катастрофа. У женщин чаще наблюдаются специфические симптомы инсульта: внезапная усталость или слабость, не связанная с перенапряжением или недостатком сна; тошнота или рвота. А мы списываем всё на переутомление и стресс! Особенно коварен инсульт у женщин — симптомы могут быть настолько «обычными», что драгоценное время уходит впустую. Боль в голове, сопровождающаяся необычной слабостью, тошнотой или даже лёгким головокружением, требует немедленного внимания медиков.

Опухоль мозга — тихий убийца

Почему головную боль нельзя терпеть после сорока лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Звучит страшно, но факт остаётся фактом: большинство опухолей мозга диагностируется у пациентов старше 45–50 лет, и риск их возникновения увеличивается в зрелом и пожилом возрасте. Наиболее частым первым симптомом опухоли головного мозга являются головные боли. Характерными для головных болей при опухолях являются боли в утренние часы, с регрессом в течение дня. Если вы стали просыпаться с болью в голове, которая к обеду проходит — это не «не выспался», это серьёзный повод для беспокойства. Головные боли при опухолях нередко сопровождаются тошнотой и рвотой и могут усиливаться при кашле или перемене положения тела. И, как правило, обычные методы лечения головной боли неэффективны при опухолях головного мозга. Когда привычные таблетки перестают помогать, а боль становится постоянным спутником — это крик о помощи, который нельзя игнорировать.

Сосудистые катастрофы не предупреждают

После сорока наши сосуды уже не те, что в двадцать. Аневризма головного мозга — истончение и растяжение стенки сосуда — может привести к геморрагическому инсульту, кровоизлиянию в головной мозг. Головная боль при аневризме обусловлена давлением заполненного кровью мешковидного выпячивания на нервы и окружающие ткани. Приступы боли похожи на мигрень, затрагивают чаще всего затылочную часть головы. Коварство аневризмы в том, что она может годами «созревать» в голове, изредка напоминая о себе болью, которую мы списываем на усталость. Мигрень опасна для людей в возрасте тяжёлыми осложнениями, такими как болезнь Альцгеймера, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и инсультом. А потом — хлопок, и жизнь разделяется на «до» и «после». Если боль в затылке стала беспокоить чаще обычного, не медлите с визитом к врачу.

Гормональные бури не щадят никого

Головная боль после 40: признаки серьёзных заболеваний. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Женщинам после сорока особенно сложно — гормональные изменения, происходящие во время менопаузы, могут быть причиной возникновения головокружений и головных болей. Некоторые представительницы прекрасного пола забывают о дискомфорте с наступлением менопаузы, а другие, напротив, узнают о нём или испытывают более ярко выраженные приступы, чем раньше. Но списывать все проблемы на климакс — опасная ошибка. Гормональные колебания, связанные с перименопаузой, могут влиять на многие функции организма, включая регуляцию артериального давления и систему равновесия. Кроме того, с возрастом увеличивается риск развития определённых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, а также диабета или вестибулярных расстройств. Головная боль на фоне гормональной перестройки может маскировать более серьёзные проблемы, требующие медицинского вмешательства.