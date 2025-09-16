Капризы, слёзы, болезни. Почему сентябрь выматывает школьников и как помочь им адаптироваться без потерь Оглавление «Не хочу в школу!»: Проверьте, не проявляются ли у вашего ребёнка эти 6 опасных признаков стресса Что на самом деле выматывает школьника в первые недели учёбы Магний, сон и осторожно с кружками. 5 чётких правил на сентябрь от детского психолога Забудьте про двойки. Почему в сентябре важно хвалить не за результат, а за усилия «Сентябрьский синдром» — проблема, с которой сталкиваются многие родители школьников. Life.ru разобрался, как помочь ребёнку сохранять учебный настрой без нервов и болезней. 15 сентября, 22:01 «Сентябрьский синдром» у школьника — как помочь ребёнку. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski, smolaw

Парадно-цветочная эйфория 1 сентября и радость от встречи с друзьями испарились, и к концу второй недели месяца ребёнок уже не тот. Настроение уходит в минус, появляются капризы и жалобы. Одни мамы вызывают ребёнку врача, других вызывает классная или директор с жалобами на поведение. А если ранец, учебники и форма в доме появились впервые, осенний марафон на выживание обеспечен.

«Не хочу в школу!»: Проверьте, не проявляются ли у вашего ребёнка эти 6 опасных признаков стресса

Обычно, помимо обострения хронических заболеваний, респираторных и кишечных инфекций, к концу первой-второй школьной недели нервная система младшеклассника даёт сбой, и тогда ребёнок:

капризничает, любая критика и даже случайное слово провоцируют приступ слёз, обиды;

подавлен, теряет концентрацию внимания;

отказывается от любимых игрушек и занятий;

подвержен резкой смене настроения — от возбуждения до апатии, тревожности и плаксивости;

не хочет рассказывать о школьных событиях;

теряет аппетит и не может заснуть.

Именно первый, а затем 4–5-й и 9–10-й классы считаются самыми сложными для адаптации школьников, отмечают специалисты Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Проявления могут быть различными, но это звоночек об эмоциональной перегрузке, указывают психологи. Особенно тяжело даётся скачок из уклада детского сада в новые условия и обстановку.

— Кардинальное изменение жизни — поступление в первый класс — является для ребёнка высокой физической, умственной и эмоциональной нагрузкой. Даже у хорошо подготовленного к школе и физически зрелого ребёнка в первые месяцы обучения могут возникать адаптационные трудности. Прежде всего они проявляются в поведении, — объясняет Life.ru Александра Герасимова, медицинский психолог, научный сотрудник лаборатории специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

Даже многим взрослым после отпуска бывает непросто сразу настроиться на рабочий ритм. Конечно, неплохо, если у ребёнка перед школой был некий адаптационный период, но понятно, что засадить сына или дочь летом за тетрадки в большинстве случаев — это из серии «Миссия невыполнима». А тут в одночасье требуется сидеть 4–6 уроков без движения, внимательно слушать, отвечать на вопросы, сдавать проверочные тесты... Плюс такие факторы, как, скажем, «муравейник» в классе, обмен вирусами и бактериями, — отсюда статистика: чаще всего родители учеников от начальных до средних классов берут больничный именно в сентябре.

Что делать, чтобы первоклассник не устал уже в сентябре, — советы психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostiantyn Voitenko

Что на самом деле выматывает школьника в первые недели учёбы

Среди причин психоэмоционального перенапряжения психологи также выделяют такие факторы:

Смена биоритма . Летом у детей нет чёткого графика нагрузок. В сентябре организму требуется резко перестраиваться под ранние подъёмы.

. Летом у детей нет чёткого графика нагрузок. В сентябре организму требуется резко перестраиваться под ранние подъёмы. Когнитивная нагрузка . Мозг за короткое время не успевает сменить «настройки»: выйти из комфортной зоны отдыха и мобилизовать навыки усидчивости, произвольного внимания, памяти.

. Мозг за короткое время не успевает сменить «настройки»: выйти из комфортной зоны отдыха и мобилизовать навыки усидчивости, произвольного внимания, памяти. Социальное напряжение . Надо впервые или заново выстраивать отношения со сверстниками, занимать свою социальную нишу в классном коллективе, приспосабливаться к требованиям разных учителей.

. Надо впервые или заново выстраивать отношения со сверстниками, занимать свою социальную нишу в классном коллективе, приспосабливаться к требованиям разных учителей. Общественное мнение . Комплексы и тревога: «А что подумают одноклассники?»

. Комплексы и тревога: «А что подумают одноклассники?» Сомнения в своих способностях: «Я неудачник», «Все ждут от меня другого».

Адаптация к школе наступает не сразу. В начальной школе на это может уйти до двух месяцев, а иногда и больше. В средних и старших классах требуется примерно месяц, чтобы ученики втянулись в рабочий режим.

Сколько времени ребёнку нужно, чтобы привыкнуть к школе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

Магний, сон и осторожно с кружками. 5 чётких правил на сентябрь от детского психолога

По мнению психолога Александры Герасимовой, преодолеть периодически возникающие трудности поможет правильная организация режима школьника. Также специалисты рекомендуют:

после школы погулять 1–1,5 часа, чтобы расслабиться и отпустить эмоции;

продумать систему питания: кроме классических компонентов и витаминов, при нагрузках на нервную систему организму необходим ещё один очень важный элемент — магний. Его содержат орехи, бананы, курага — всё это можно давать с собой в небольшом ланч-боксе;

укладывать ребёнка спать в одно и то же время (плюс-минус полчаса);

договориться, что примерно за час до сна выключаются гаджеты;

не пытаться сразу записывать школьника в кружки и спортивные секции: если отложить их посещение до октября или даже ноября — проще избежать перегрузок.

Также не стоит форсировать количество внешкольных занятий с репетиторами, начинайте с одного-двух в неделю. При выборе дополнительных форм лучше остановиться на таких формах занятости, к которым ребёнок проявляет склонность, где он успешен, может самоутвердиться, укрепить веру в себя, — например, на спорте, творчестве.

— Чтобы избежать отрицательного отношения к учёбе, при выполнении домашних заданий не следует сравнивать ребёнка с более успешными одноклассниками, старшими братьями и сёстрами. Хвалите его за усилия, а не только за результат; фиксируйте его личный прогресс. Чрезвычайно ценен систематический контакт взрослых с учителем ребёнка — это позволит согласовать действия и при необходимости вовремя заметить и устранить трудности периода адаптации, — рекомендовала Александра Герасимова в беседе с Life.ru.

Если ребёнок стал напряжённым, расстраивается в связи с началом учебного года, не спешите его ругать за рассеянность или забывчивость — когнитивным процессам тоже надо настроиться на учёбу.

Как правильно хвалить ребёнка — советы психологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Забудьте про двойки. Почему в сентябре важно хвалить не за результат, а за усилия

Практика показывает: родителям не стоит в сентябре применять воспитательные меры в виде отмены и запрета. Если школьник ощущает недовольство его результатами, это может привести к дальнейшей потере интереса к школе. Так что на этом этапе использование преимущественно «пряников» сработает лучше. А ещё полезно помнить, что плохая отметка — это отнюдь не конец жизни, а вот проблемы со здоровьем — это уже серьёзно.

Кроме прочего, не лишним будет поощрять общение ученика с одноклассниками, особенно если он первоклашка или сменил класс/школу. Можно позвать их вместе с родителями погулять, пригласите одноклассников в гости. Кстати, это повод наладить контакт с родителями приятелей вашего ребёнка — будет у кого потом уточнять, правда ли «сегодня ничего не задали» и нужна ли завтра к утру 3D-модель гнезда муравьиного льва. Полезно взять за правило:

не раздражаться, а проявлять терпение;

при необходимости помогать с уроками (объяснить сложное), но не делать их вместо ребёнка;

отмечать даже небольшие успехи: похвала — это тоже поддержка;

спрашивать ребёнка, что сегодня было сложным, а что интересным или больше понравилось. Это поможет называть свои эмоции, что снижает тревогу.

И конечно, совместный досуг вернёт ребёнка в атмосферу семейного тепла и позитива, сложившуюся за время летних месяцев. Плавный переход к «трудовым будням» позволит школьнику стать увереннее в собственных силах, войти в учебный ритм. Тогда его силы постепенно восстановятся и негативные симптомы со временем уйдут. Однако если они сохраняются более 4–5 недель, усиливаются, сопровождаются постоянным отказом идти в школу, необходимо обратиться к детскому психологу, советует Александра Герасимова.

Наверняка многие задумались: по-хорошему задачу прокачать профилактику «осеннего кризиса» надо ставить уже с августа. Эта миссия вполне выполнима. Тогда и ребёнку не случится выпадать с самого начала на полмесяца из-за болезни, исток которой чаще всего в перенапряжении психики. Но это стратегия уже на будущее лето, а пока наконец можно и самим выдохнуть: школа началась, приёмами против стресса вы вооружены, а за партой ребёнку сидеть ещё долгие годы. Поэтому не пытайтесь устроить всё сразу идеально, но и не ждите, что «оно само наладится».

Авторы Валентина Станкевич