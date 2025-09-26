Сокращает жизнь: Врач призвала отказаться от привычки спать с обогревателем

Привычка спать с включённым обогревателем опасна, как с точки зрения противопожарной безопасности, так и для здоровья. О негативных последствиях таких приборов для здоровья рассказала Life.ru врач инфекционист-дерматолог Марият Мухина.

Температура воздуха выше 21 градуса может нарушать терморегуляцию организма, что негативно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нейроэндокринную системы. Марият Мухина Врач инфекционист-дерматолог

Зона комфорта для взрослых — до 20 градусов, для пожилых людей и детей — около 21 градуса по Цельсию, говорит врач.

Эксперт предупреждает, что перегрев способствует увеличению секреции лептина, грелина и кортизола. Повышение ночной температуры воздуха ведёт к повышению температуры тела и снижает активность пируватдегидрогеназы — фермента, отвечающего за энергетические запасы клеток. Это влияет на работу митохондрий — «батареек» клеток — и сокращает продолжительность их жизни.

Кроме того, повышенная температура вызывает расширение периферических сосудов, усиление синтеза воспалительных цитокинов и окислительный стресс. Это приводит к хроническому воспалению в тканях, а затем — к канцерогенезу, нарушению инсулиново-гликогенового гомеостаза и гликированию белков.

При этом усиливается потеря жидкости с дыханием и сгущение крови, что повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.

«В головном мозге подобные процессы негативно влияют на консолидацию памяти, нейрогенез и разрушают нейронные связи, что может привести к развитию деменции», — пояснила врач.

Поэтому важно охлаждать и проветривать спальное место, использовать вентиляцию, избегать прямого обогрева, а также следить за гидратацией и режимом сна.

