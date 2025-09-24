«Вялость и сонливость»: Врачи бьют тревогу из-за всплеска анемии у зумеров

Врачи фиксируют тревожную тенденцию: анемия «молодеет». По данным опрошенных специалистов, всё чаще с жалобами на усталость, сонливость, одышку и головокружение к ним обращаются подростки и люди до 30 лет.

«Сейчас каждый третий пациент молодого возраста жалуется на вялость и быструю утомляемость», — рассказали медики SHOT ПРОВЕРКЕ.

По словам терапевта Виктора Левшина, одна из главных причин — изменения в культуре питания. Молодёжь всё чаще отказывается от нормального завтрака и заменяет его быстрыми перекусами, из-за чего получает меньше железа. Дополнительный фактор — мода на отказ от мяса, которую активно продвигают фуд-блогеры. Но делать это без консультации врача опасно, подчёркивает специалист.

Анемия – гематологический синдром, проявляющийся снижением уровня гемоглобина (Hb) и числа эритроцитов в единице объема крови, что приводит к нарушению снабжения тканей кислородом (гипоксии). Наиболее частой причиной развития анемии служит дефицит железа.