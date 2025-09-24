Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 10:45

«Вялость и сонливость»: Врачи бьют тревогу из-за всплеска анемии у зумеров

Терапевт Левшин: Анемия всё чаще встречается у подростков и молодёжи до 30 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Halfpoint

Врачи фиксируют тревожную тенденцию: анемия «молодеет». По данным опрошенных специалистов, всё чаще с жалобами на усталость, сонливость, одышку и головокружение к ним обращаются подростки и люди до 30 лет.

«Сейчас каждый третий пациент молодого возраста жалуется на вялость и быструю утомляемость», — рассказали медики SHOT ПРОВЕРКЕ.

По словам терапевта Виктора Левшина, одна из главных причин — изменения в культуре питания. Молодёжь всё чаще отказывается от нормального завтрака и заменяет его быстрыми перекусами, из-за чего получает меньше железа. Дополнительный фактор — мода на отказ от мяса, которую активно продвигают фуд-блогеры. Но делать это без консультации врача опасно, подчёркивает специалист.

У каждого второго: Зумеры обзавелись синдромом «вечной болезни» из-за вейпов
У каждого второго: Зумеры обзавелись синдромом «вечной болезни» из-за вейпов

Анемия – гематологический синдром, проявляющийся снижением уровня гемоглобина (Hb) и числа эритроцитов в единице объема крови, что приводит к нарушению снабжения тканей кислородом (гипоксии). Наиболее частой причиной развития анемии служит дефицит железа.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Всё про паническую атаку: Что это, какие симптомы, как остановить и можно ли «паничку» вылечить
Всё про паническую атаку: Что это, какие симптомы, как остановить и можно ли «паничку» вылечить
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar