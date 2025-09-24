«Быстро проникает»: Россиян предупредили об опасности вируса, которым кишат бани и бассейны

Контагиозный моллюск — это вирусное заболевание, поражающее кожу и изредка слизистые оболочки, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. По её словам, недуг не ухудшает общее самочувствие, но серьёзно влияет на качество жизни. Пупырчатые образования телесного цвета появляются у людей со сниженным иммунитетом на руках, ладонях, стопах, а иногда и на других участках тела.

Заразиться вирусом можно исключительно контактным путём, то есть через предметы и поверхности, где он обитает. Особенно риск возрастает при наличии на коже открытых ранок и ослабленной иммунной защите. Поэтому эксперт категорически не рекомендует посещать общественные бассейны, бани, сауны и спа-комплексы без тапочек.

«Если на коже есть открытые ранки, при этом иммунитет человека сильно ослаблен, вирус быстро проникает внутрь и через короткое время на коже появляются телесные бугорки», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Для минимизации рисков она призвала не пользоваться чужими предметами гигиены, всегда мыть руки после контакта с потенциально опасными поверхностями, носить обувь в общественных местах и с осторожностью использовать бритвенные станки, хранящиеся во влажной среде.

Ранее двухлетний малыш из Москвы подхватил заразу в частном бассейне и не может вылечиться уже год. Мать заметила у ребёнка странные прыщи после занятий с инструктором. Со временем их стало всё больше. Врачи диагностировали контагиозный моллюск.