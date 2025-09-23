Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 06:07

Двухлетний малыш из Москвы подхватил заразу в частном бассейне и не может вылечиться уже год

SHOT: В Москве двухлетний ребёнок заразился контагиозным моллюском в бассейне

Двухлетний мальчик из столицы уже почти год не может избавиться от вирусного заболевания кожи, которым он заразился в частном бассейне «Мама, я плыву». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Малыш из Москвы заразился кожным заболеванием в бассейне. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что женщина заметила у ребёнка странные прыщи после занятий с инструктором. Со временем их стало всё больше. Врачи диагностировали контагиозный моллюск — данная болезнь легко передаётся при слабом иммунитете через контакт или загрязнённые предметы.

Несмотря на назначенный курс мазей, высыпания продолжают расти, сопровождаются сильным зудом и нередко доводят ребёнка до расчёсов до крови. Мальчику запретили посещать бассейн. По прогнозам дерматологов, лечение может занять до полутора лет. Даже после восстановления ребёнку придётся отказаться от плавания.

Массовое отравление парами хлора произошло в термальном комплексе в Кирове
Массовое отравление парами хлора произошло в термальном комплексе в Кирове

А ранее в Анапе госпитализация понадобилась сразу семерым детям, купавшимся в бассейне. Представители анапского отеля компенсировали пострадавшим туристам расходы на отдых.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Moskvinov

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar