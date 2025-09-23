Двухлетний малыш из Москвы подхватил заразу в частном бассейне и не может вылечиться уже год

Двухлетний мальчик из столицы уже почти год не может избавиться от вирусного заболевания кожи, которым он заразился в частном бассейне «Мама, я плыву». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Малыш из Москвы заразился кожным заболеванием в бассейне. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что женщина заметила у ребёнка странные прыщи после занятий с инструктором. Со временем их стало всё больше. Врачи диагностировали контагиозный моллюск — данная болезнь легко передаётся при слабом иммунитете через контакт или загрязнённые предметы.

Несмотря на назначенный курс мазей, высыпания продолжают расти, сопровождаются сильным зудом и нередко доводят ребёнка до расчёсов до крови. Мальчику запретили посещать бассейн. По прогнозам дерматологов, лечение может занять до полутора лет. Даже после восстановления ребёнку придётся отказаться от плавания.