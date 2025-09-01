Семь детей отравились хлором в бассейне отеля в Анапе, четверо в реанимации

В отеле «Morea Family Resort&Spa» в Анапе произошло массовое отравление детей хлором. Семеро несовершеннолетних были госпитализированы, а четверо из них, включая двухлетнего ребёнка, находятся в реанимации. Об инциденте сообщает SHOT.

Фото © SHOT

Семья из Краснодара заплатила за отдых 52 тысячи рублей за четыре дня. Одна из отдыхающих, София, купалась с дочерью в бассейне и почувствовала странный запах аммиака. Они и другие туристы быстро вышли из воды. После этого сотрудники отеля заявили, что ничего страшного не произошло и нужно просто попить воды.

Но почти сразу у всех, кто был в бассейне, начались симптомы отравления. У них появились слабость, рвота и сильный кашель. Некоторые потеряли сознание. Туристы утверждают, что администраторы отеля не вызвали скорую и не предложили помощь.

В больницу доставили семь детей. Четверо из них остались в реанимации. Младшему ребёнку всего два года. Отдыхающие уверяют, что администрация отеля не извинилась перед ними и не предложила компенсации. Поэтому они направили досудебную претензию.