Привыкание, изжога и гастрит: Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя начинать день с кофе
Диетолог Соломатина: Кофе натощак может ухудшить моторику кишечника
Кофе в больших количествах может вызывать раздражение желудка и повышать кислотность. Он способствует повышению уровня гормонов стресса, что негативно сказывается на общем состоянии организма. Кроме того, чрезмерное употребление напитка приводит к привыканию и снижению естественной выносливости организма. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«Однако у многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин», — предупреждает эксперт.
Раздражение слизистой желудка
Кофе стимулирует выработку желудочного сока, в том числе соляной кислоты. Если желудок пустой, повышенная кислотность может раздражать слизистую, что приводит к дискомфорту, изжоге или даже развитию гастрита и других воспалительных процессов.
Повышение уровня кортизола
Утром в организме естественно высокий уровень кортизола — гормона стресса, который помогает проснуться и быть бодрым. Кофе дополнительно стимулирует выработку кортизола, что может привести к чрезмерной нагрузке на надпочечники и дисбалансу гормонов, вызывая усталость и раздражительность в течение дня.
Нарушение пищеварения
Кофе натощак может спровоцировать спазмы и ухудшить моторику кишечника. Это особенно опасно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.
Привыкание и снижение эффективности
Если пить кофе сразу после пробуждения, организм быстро адаптируется, и бодрящий эффект уменьшается. Кофе начинает восприниматься как необходимость, а не как средство временного подъёма тонуса.
Лучше подождать примерно 30–60 минут после пробуждения и позавтракать, чтобы снизить нагрузку на желудок и сделать эффект кофе более мягким и полезным. Альтернативой может быть негустой чай или тёплая вода с лимоном. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или гормональным фоном, от кофе натощак лучше отказаться вовсе.
