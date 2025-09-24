Привыкание, изжога и гастрит: Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя начинать день с кофе

Кофе в больших количествах может вызывать раздражение желудка и повышать кислотность. Он способствует повышению уровня гормонов стресса, что негативно сказывается на общем состоянии организма. Кроме того, чрезмерное употребление напитка приводит к привыканию и снижению естественной выносливости организма. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Однако у многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин», — предупреждает эксперт.

Кофе стимулирует выработку желудочного сока, в том числе соляной кислоты. Если желудок пустой, повышенная кислотность может раздражать слизистую, что приводит к дискомфорту, изжоге или даже развитию гастрита и других воспалительных процессов.

Утром в организме естественно высокий уровень кортизола — гормона стресса, который помогает проснуться и быть бодрым. Кофе дополнительно стимулирует выработку кортизола, что может привести к чрезмерной нагрузке на надпочечники и дисбалансу гормонов, вызывая усталость и раздражительность в течение дня.

Нарушение пищеварения

Кофе натощак может спровоцировать спазмы и ухудшить моторику кишечника. Это особенно опасно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Привыкание и снижение эффективности

Если пить кофе сразу после пробуждения, организм быстро адаптируется, и бодрящий эффект уменьшается. Кофе начинает восприниматься как необходимость, а не как средство временного подъёма тонуса.