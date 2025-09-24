Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 23:36

Привыкание, изжога и гастрит: Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя начинать день с кофе

Диетолог Соломатина: Кофе натощак может ухудшить моторику кишечника

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Кофе в больших количествах может вызывать раздражение желудка и повышать кислотность. Он способствует повышению уровня гормонов стресса, что негативно сказывается на общем состоянии организма. Кроме того, чрезмерное употребление напитка приводит к привыканию и снижению естественной выносливости организма. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Однако у многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин», — предупреждает эксперт.

Раздражение слизистой желудка

Кофе стимулирует выработку желудочного сока, в том числе соляной кислоты. Если желудок пустой, повышенная кислотность может раздражать слизистую, что приводит к дискомфорту, изжоге или даже развитию гастрита и других воспалительных процессов.

Повышение уровня кортизола

Утром в организме естественно высокий уровень кортизола — гормона стресса, который помогает проснуться и быть бодрым. Кофе дополнительно стимулирует выработку кортизола, что может привести к чрезмерной нагрузке на надпочечники и дисбалансу гормонов, вызывая усталость и раздражительность в течение дня.

Нарушение пищеварения

Кофе натощак может спровоцировать спазмы и ухудшить моторику кишечника. Это особенно опасно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Привыкание и снижение эффективности

Если пить кофе сразу после пробуждения, организм быстро адаптируется, и бодрящий эффект уменьшается. Кофе начинает восприниматься как необходимость, а не как средство временного подъёма тонуса.

Лучше подождать примерно 30–60 минут после пробуждения и позавтракать, чтобы снизить нагрузку на желудок и сделать эффект кофе более мягким и полезным. Альтернативой может быть негустой чай или тёплая вода с лимоном. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или гормональным фоном, от кофе натощак лучше отказаться вовсе.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

Лучше подождать примерно 30–60 минут после пробуждения и позавтракать, чтобы снизить нагрузку на желудок и сделать эффект кофе более мягким и полезным. Альтернативой может быть негустой чай или тёплая вода с лимоном. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или гормональным фоном, от кофе натощак лучше отказаться вовсе.
Лучше подождать примерно 30–60 минут после пробуждения и позавтракать, чтобы снизить нагрузку на желудок и сделать эффект кофе более мягким и полезным. Альтернативой может быть негустой чай или тёплая вода с лимоном. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или гормональным фоном, от кофе натощак лучше отказаться вовсе.
Врач отказался от алкоголя и рассказал, что стало с его телом всего через месяц
Врач отказался от алкоголя и рассказал, что стало с его телом всего через месяц

Ранее Life.ru рассказал, как биохакеры ломают все стереотипы о возможностях организма. Биохакеры — по сути, взломщики биоритмов. Отказом от кофе и сном по четыре часа они пытаются повысить продуктивность. Насколько это реально — в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar