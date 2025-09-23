Врач отказался от алкоголя и рассказал, что стало с его телом всего через месяц

Врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в августе принял решение полностью отказаться от алкоголя, хотя ранее иногда позволял себе бокал вина или пива. О причинах и результатах своего решения он рассказал в своём блоге.

Медик объяснил, что даже небольшое количество алкоголя в его рационе начало вызывать дискомфорт, проявлявшийся в появлении лишнего веса, утренней раздражительности, отёчности лица, снижении продуктивности и повышенной тревожности. Спустя месяц трезвости врач подвёл первые итоги эксперимента, выделив как положительные стороны, так и некоторые непривычные изменения.

«Из хорошего — это крепкий сон без пробуждений, не такой сильный аппетит, как раньше, что помогло остановить вес на идеальной цифре», — отметил Марк Гадзиян.

Он добавил, что по утрам чувствует бодрость, исчезли тревожные состояния и проблемы с кишечником, освободилось время для чтения и культурного досуга, а также повысилась общая продуктивность.

К дополнительным плюсам врач отнёс возвращение к занятиям йогой и исчезновение вечерних приступов апатии и перепадов настроения. Среди минусов он указал на колоссальную тягу к сладкому и увеличение потребления кофе. Гадзиян заключил, что перестал посещать ночные заведения Москвы, а в бане заменил обычное пиво на безалкогольное.