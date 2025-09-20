«Выпьем и уйдём»: В России набирают популярность «платные собутыльницы»

В российском сегменте Интернета стал популярен новый вид платного досуга, когда клиенты оплачивают компанию незнакомых людей для совместного распития алкоголя и душевных разговоров. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, подобные услуги предлагают как небольшие компании, так и частные лица.

За сумму от трёх до двадцати тысяч рублей клиенту предлагают составить компанию для употребления спиртного, чтобы вместе пожаловаться на жизнь, обсудить бывших или поделиться сплетнями, а также получить эмоциональную поддержку. В качестве дополнительной опции некоторые исполнители готовы за тысячу рублей написать сообщение второй половинке клиента, при этом алкогольные напитки обычно не входят в стоимость и оплачиваются отдельно.