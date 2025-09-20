Интервидение
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 сентября, 19:17

«Выпьем и уйдём»: В России набирают популярность «платные собутыльницы»

SHOT ПРОВЕРКА: Россияне начали платно предлагать компанию для распития алкоголя

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В российском сегменте Интернета стал популярен новый вид платного досуга, когда клиенты оплачивают компанию незнакомых людей для совместного распития алкоголя и душевных разговоров. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, подобные услуги предлагают как небольшие компании, так и частные лица.

За сумму от трёх до двадцати тысяч рублей клиенту предлагают составить компанию для употребления спиртного, чтобы вместе пожаловаться на жизнь, обсудить бывших или поделиться сплетнями, а также получить эмоциональную поддержку. В качестве дополнительной опции некоторые исполнители готовы за тысячу рублей написать сообщение второй половинке клиента, при этом алкогольные напитки обычно не входят в стоимость и оплачиваются отдельно.

Но всё же многие остаются верны старым добрым свиданиям по любви. Кстати, зумеры всё чаще строят романтические отношения с теми, кого традиционно считают непривлекательными внешне. Этот тренд получил название «шрекинг». Психологические корни такого явления уходят в давно известные механизмы, такие как комплекс неполноценности.

