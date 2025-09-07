Вызов обществу: Названы причины популярности «‎шрекинга» у зумеров

Набирающий популярность среди зумеров «шрекинг» — это социокультурный феномен, при котором человек выбирает партнёра ниже себя по каким-либо критериям, например, менее привлекательного внешне. Такой выбор делается в тайном расчёте на то, что партнёр, получив «снисхождение», будет более любящим и принимающим, рассказала доцент ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева.

По её словам, психологические корни «шрекинга» уходят в давно известные механизмы, такие как комплекс неполноценности и стремление избежать боли от возможного отвержения со стороны «идеального» партнёра. При этом именно у поколения зумеров это явление приобрело массовый характер и стало трендом, чему способствовал целый ряд причин. Во-первых, чем моложе поколение, тем большую роль в его жизни играют кумиры из социальных сетей, у которых встречаются подобные идеализированные образы

Кроме того, для зумеров характерна глубокая потребность в нравственных ориентирах и достойных примерах для подражания, которые они находят в «шрекинговых» западных парах. В-третьих, молодёжь легче воспринимает различные формы и форматы отношений и проявляет высокую степень принятия внешних несовершенств. Наконец, «шрекинг» является вызовом обществу «идеальных».

«Сторонники явления — современное молодое поколение, особенно зумеры, — остро чувствуют фальшь навязываемых обществом стандартов красоты и успеха. В противовес этому «шрекинг» кажется им искренним и аутентичным выбором без обмана, где внутренние качества, чувство юмора и общность ценностей ставятся выше внешней картинки», — объяснила собеседница kp.ru.