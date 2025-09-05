Россиян призвали осенью заниматься сексом каждый день ради здоровья

Осенью у всех падает настроение — и это естественно: становится холоднее, а солнечных дней всё меньше. Помочь взбодриться, почувствовать радость жизни и защититься от простуд поможет секс — и чем регулярнее, тем лучше. Об этом в беседе с Life.ru заявила эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина.

Более частый секс может повышать иммунитет за счёт нескольких физиологических факторов. Во время интимной близости вырабатываются эндорфины, поэтому настроение улучшается, человек чувствует себя бодрее. Кроме того, в списке — гормон окситоцин, который формирует привязанность, повышает жизнелюбие, а также тестостерон. Эти три производных снижают стресс и улучшают общее самочувствие, говорит эксперт.

Кроме того, секс — это естественная физическая активность, которая стимулирует кровообращение. Его приравнивают к умеренной кардиотренировке, за счёт чего вырабатывается цитокин. Это белки, которые борются с инфекциями. Эффект от их выработки, правда, недолгий — около 24 часов.

«Эффект не очень долгий, это не на всю жизнь, естественно, а до 24 часов. Регулярный секс снижает риск острых респираторных вирусных заболеваний, а в период смены сезона это особенно важно», — добавила Никитина.

А ещё близость помогает бороться с апатией и усталостью.

Секс как форма релаксации очень хорошо стимулирует и предотвращает такое состояние. Во-первых, он снижает кортизол, это гормон стресса. Плюс секс способствует лучшему засыпанию — и это очень касается мужчин. А глубокий качественный сон — это всё-таки ключ к восстановлению иммунитета. Лариса Никитина Эксперт по оздоровлению, сексолог