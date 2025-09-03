Убивает или разжигает страсть? Сексолог дала совет россиянкам, которые стали спать раздельно с мужьями

Здоровые отношения — это такие, где обоим партнёрам хорошо, комфортно и безопасно. И если этим условиям отвечает раздельный сон, то он может быть не менее мощным инструментом укрепления брака, чем совместный. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер, комментируя исследование о том, что всё больше россиянок отказываются спать в одной кровати с мужьями.

С точки зрения психологии решение спать раздельно часто рождается не из отдаления, а из заботы друг о друге и об общем качестве жизни, подчёркивает Миллер. Это не «мы не хотим быть вместе», а «мы хотим быть вместе лучше, для этого нам нужно качественно отдыхать».

Раздельный сон с точки зрения физиологии

Ведь с точки зрения физиологии качественный сон — основа здоровья. Если один партнёр храпит, ворочается, работает в ночную смену или является «жаворонком», а другой — «совой», совместный сон становится источником хронического недосыпа. Недосып — это прямой путь к раздражительности, снижению либидо, ослаблению иммунитета и обострению конфликтов.

Раздельный сон в этом случае — это акт медицинской необходимости и взаимного уважения. Выспавшийся партнёр — это эмоционально стабильный, присутствующий и любящий партнёр. Александра Миллер Психолог, сексолог

Постоянное прерывание фаз сна из-за движений или звуков партнёра держит нервную систему в напряжении. Раздельный сон позволяет каждому погрузиться в глубокий, восстановительный сон, что значительно снижает общий уровень кортизола и тревожности, объясняет психолог.

Раздельный сон с точки зрения быта

Личное пространство — основа психологического здоровья. У каждого человека, даже в самом крепком союзе, есть потребность в суверенитете, в своём «уголке». Отдельная спальня или кровать становятся таким убежищем, где можно восстановить силы, побыть наедине с собой, почитать при своём свете, не мешая другому. Это не эгоизм, а гигиена психики, подчёркивает Миллер.

Когда вы не видите друг друга 24/7, включая время сна, возникает лёгкий эффект «свидания». Вы не успеваете пресытиться постоянным присутствием партнёра. Это помогает сохранять свежий взгляд друг на друга и ощущение романтики. А ещё — больше не нужно бороться за одеяло, спорить о температуре в комнате или жёсткости матраса. Это убирает из отношений целый пласт микроконфликтов, которые, накапливаясь, создают большое напряжение.

Раздельный сон с точки зрения секса

Здесь кроется главный страх и самое большое заблуждение, говорит собеседница Life.ru. Принято считать, что раздельный сон убивает секс.

Но как сексолог я заявляю: скучный, рутинный секс убивает страсть, а не раздельные кровати. Более того, раздельный сон при правильном подходе может стать мощным афродизиаком. Александра Миллер Сексолог, психолог

1. Секс перестаёт быть «обязанностью перед сном». Он становится осознанным актом, желанной встречей. Вы не «перекатываетесь» друг к другу потому, что уже лежите рядом, а договариваетесь о встрече. Это возвращает элемент предвкушения, игры, кокетства. Секс становится событием, а не ритуалом отбоя.

2. Сохраняется тайна и влечение. Когда вы не проводите всю ночь в одном беспорядке (храп, пот, всклокоченные волосы), сохраняется некая доля тайны и личного пространства, которые являются топливом для влечения. Вы приходите на встречу друг с другом, будучи отдохнувшими и готовыми к близости, а не измождёнными и мечтающими только о сне.

3. Процесс приглашения в свою спальню («А не хочешь ли ты сегодня ко мне?») или свидания в одной из комнат сам по себе становится игрой. Это возвращает в отношения те самые ухаживания и флирт, которые часто угасают в браке.

Таким образом, раздельный сон не только не потушит вашу страсть, но и, напротив, заставит быть более осознанными в своей близости. Вы не пользуетесь близостью «по умолчанию» (мы же в одной кровати), а создаёте её намеренно.