Убивает или разжигает страсть? Сексолог дала совет россиянкам, которые стали спать раздельно с мужьями
Психолог Миллер: Страсть в парах убивает рутинный секс, а не раздельные кровати
© Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic
Здоровые отношения — это такие, где обоим партнёрам хорошо, комфортно и безопасно. И если этим условиям отвечает раздельный сон, то он может быть не менее мощным инструментом укрепления брака, чем совместный. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер, комментируя исследование о том, что всё больше россиянок отказываются спать в одной кровати с мужьями.
С точки зрения психологии решение спать раздельно часто рождается не из отдаления, а из заботы друг о друге и об общем качестве жизни, подчёркивает Миллер. Это не «мы не хотим быть вместе», а «мы хотим быть вместе лучше, для этого нам нужно качественно отдыхать».
Раздельный сон с точки зрения физиологии
Ведь с точки зрения физиологии качественный сон — основа здоровья. Если один партнёр храпит, ворочается, работает в ночную смену или является «жаворонком», а другой — «совой», совместный сон становится источником хронического недосыпа. Недосып — это прямой путь к раздражительности, снижению либидо, ослаблению иммунитета и обострению конфликтов.
Раздельный сон в этом случае — это акт медицинской необходимости и взаимного уважения. Выспавшийся партнёр — это эмоционально стабильный, присутствующий и любящий партнёр.
Постоянное прерывание фаз сна из-за движений или звуков партнёра держит нервную систему в напряжении. Раздельный сон позволяет каждому погрузиться в глубокий, восстановительный сон, что значительно снижает общий уровень кортизола и тревожности, объясняет психолог.
Раздельный сон с точки зрения быта
Личное пространство — основа психологического здоровья. У каждого человека, даже в самом крепком союзе, есть потребность в суверенитете, в своём «уголке». Отдельная спальня или кровать становятся таким убежищем, где можно восстановить силы, побыть наедине с собой, почитать при своём свете, не мешая другому. Это не эгоизм, а гигиена психики, подчёркивает Миллер.
Когда вы не видите друг друга 24/7, включая время сна, возникает лёгкий эффект «свидания». Вы не успеваете пресытиться постоянным присутствием партнёра. Это помогает сохранять свежий взгляд друг на друга и ощущение романтики. А ещё — больше не нужно бороться за одеяло, спорить о температуре в комнате или жёсткости матраса. Это убирает из отношений целый пласт микроконфликтов, которые, накапливаясь, создают большое напряжение.
Раздельный сон с точки зрения секса
Здесь кроется главный страх и самое большое заблуждение, говорит собеседница Life.ru. Принято считать, что раздельный сон убивает секс.
Но как сексолог я заявляю: скучный, рутинный секс убивает страсть, а не раздельные кровати. Более того, раздельный сон при правильном подходе может стать мощным афродизиаком.
1. Секс перестаёт быть «обязанностью перед сном». Он становится осознанным актом, желанной встречей. Вы не «перекатываетесь» друг к другу потому, что уже лежите рядом, а договариваетесь о встрече. Это возвращает элемент предвкушения, игры, кокетства. Секс становится событием, а не ритуалом отбоя.
2. Сохраняется тайна и влечение. Когда вы не проводите всю ночь в одном беспорядке (храп, пот, всклокоченные волосы), сохраняется некая доля тайны и личного пространства, которые являются топливом для влечения. Вы приходите на встречу друг с другом, будучи отдохнувшими и готовыми к близости, а не измождёнными и мечтающими только о сне.
3. Процесс приглашения в свою спальню («А не хочешь ли ты сегодня ко мне?») или свидания в одной из комнат сам по себе становится игрой. Это возвращает в отношения те самые ухаживания и флирт, которые часто угасают в браке.
Таким образом, раздельный сон не только не потушит вашу страсть, но и, напротив, заставит быть более осознанными в своей близости. Вы не пользуетесь близостью «по умолчанию» (мы же в одной кровати), а создаёте её намеренно.
Напомним, ранее Life.ru выяснил, что россиянки всё чаще стали спать раздельно с мужьями. Почти половина (47%) опрошенных женщин заявила, что хорошо они высыпаются только без партнёра, а почти 80% страдают от его храпа или движений во сне.