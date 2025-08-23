Оказалось, что россияне чаще занимаются спортом, чем сексом

Российские миллениалы оказались самым активным в спортивном плане поколением, уделяя физическим нагрузкам больше времени, чем их старшие и младшие современники. С результатами соответствующего исследования ознакомились журналисты «Газеты.Ru».

Согласно полученным данным, регулярно тренируются 20% представителей поколения Y. Немного от них отстают респонденты из категории X (18%), в то время как среди зумеров спортивная активность наименее популярна — лишь 16%.

Большинство опрошенных россиян, которые поддерживают физическую форму, делают это несколько раз в неделю. Ежедневным тренировкам посвящают себя 11% граждан. Исследование также продемонстрировало тесную связь между спортом и пищевыми привычками: 82% физически активных респондентов сознательно увеличили потребление белковой пищи. Как отмечает издание, белок перестал ассоциироваться исключительно со спортсменами, а 25% участников опроса ежедневно контролируют его количество в своем рационе.

Параллельно исследователи выяснили, что сексуальная жизнь россиян развита менее интенсивно, чем их спортивная активность. 40% респондентов признались, что вступают в интимную близость лишь несколько раз в месяц, а для 11% секс становится прерогативой праздников или особых дат. Не менее одного раза в неделю половая жизнь происходит у 31% опрошенных.

В числе главных жизненных приоритетов россияне назвали работу, занятия спортом и заботу о себе. Секс вошёл в топ-3 важнейших ценностей лишь для 23% участников исследования. По предположению аналитиков, на фоне повсеместного тренда на здоровый образ жизни многие граждане начали уделять своему физическому состоянию больше внимания, чем личным отношениям, хотя эта тенденция может носить временный характер.