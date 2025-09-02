Россиянки стали спать раздельно с мужьями

Половина россиянок хорошо высыпаются только без партнёра, а почти 80% страдают от его храпа или движений во сне. Об этом свидетельствуют результаты исследования ORMATEK, которые есть в распоряжении Life.ru.

Что мешает россиянам уснуть и почему россиянки выбирают раздельные кровати

Опрос показал, что тревожность — одна из самых частых причин бессонницы — мешает уснуть 61% женщин и 54% мужчин. При этом женщины чаще всего страдают от бессонницы из-за беспокойства за партнёра, семью, детей (67%). Среди мужчин таких оказалось только 30%. Ещё для женщин более важен микроклимат — две трети сказали, что не могут уснуть, если дома слишком жарко или слишком холодно (против 37% мужчин).

«Женщинам больше свойственна тревожность. Так, 49% тревожатся за завтрашний день и работу, а 42% прокручивают тяжёлые мысли в голове. Женщины сильнее переживают о будущем, в связи с чем хуже спят. Среди мужчин такое поведение характерно для 23% и 27% соответственно», — говорится в исследовании.

Кроме того, женщины ценят простор во время сна. 47% ответили, что они с партнёром спят раздельно, чтобы лучше высыпаться. Среди мужчин таких оказалось только 7%. Больше половины (57%) выбирают большую кровать, даже если спят в одиночестве. А 59% никогда не делятся своим одеялом с возлюбленным. © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

А ещё россиянки чаще всего не говорят своему партнёру, что просыпаются от его храпа или движений (78%). Ещё 27% умалчивают о том, что спать в одной постели неудобно.

Как женщины и мужчины ведут себя при бессоннице

Также исследование показало, как ведут себя мужчины и женщины при бессоннице. Когда не получается заснуть дольше 30 минут, россияне чаще либо просто лежат и ничего не предпринимают (53%), либо смотрят видео или кино (42%). Россиянки же пытаются справиться с бессонницей действиями — 58% встают и начинают что-то делать: читать, убирать.

Что россияне считают важным для хорошего сна