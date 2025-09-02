Россиянки стали спать раздельно с мужьями
Оглавление
Почти 80% россиянок страдают от храпа партнёров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix
Половина россиянок хорошо высыпаются только без партнёра, а почти 80% страдают от его храпа или движений во сне. Об этом свидетельствуют результаты исследования ORMATEK, которые есть в распоряжении Life.ru.
Что мешает россиянам уснуть и почему россиянки выбирают раздельные кровати
Опрос показал, что тревожность — одна из самых частых причин бессонницы — мешает уснуть 61% женщин и 54% мужчин. При этом женщины чаще всего страдают от бессонницы из-за беспокойства за партнёра, семью, детей (67%). Среди мужчин таких оказалось только 30%. Ещё для женщин более важен микроклимат — две трети сказали, что не могут уснуть, если дома слишком жарко или слишком холодно (против 37% мужчин).
«Женщинам больше свойственна тревожность. Так, 49% тревожатся за завтрашний день и работу, а 42% прокручивают тяжёлые мысли в голове. Женщины сильнее переживают о будущем, в связи с чем хуже спят. Среди мужчин такое поведение характерно для 23% и 27% соответственно», — говорится в исследовании.
Кроме того, женщины ценят простор во время сна. 47% ответили, что они с партнёром спят раздельно, чтобы лучше высыпаться. Среди мужчин таких оказалось только 7%. Больше половины (57%) выбирают большую кровать, даже если спят в одиночестве. А 59% никогда не делятся своим одеялом с возлюбленным.
© Shutterstock / FOTODOM / fizkes
А ещё россиянки чаще всего не говорят своему партнёру, что просыпаются от его храпа или движений (78%). Ещё 27% умалчивают о том, что спать в одной постели неудобно.
Как женщины и мужчины ведут себя при бессоннице
Также исследование показало, как ведут себя мужчины и женщины при бессоннице. Когда не получается заснуть дольше 30 минут, россияне чаще либо просто лежат и ничего не предпринимают (53%), либо смотрят видео или кино (42%). Россиянки же пытаются справиться с бессонницей действиями — 58% встают и начинают что-то делать: читать, убирать.
Что россияне считают важным для хорошего сна
И для женщин, и для мужчин больше всего важны качество спальных принадлежностей (удобный матрас и подушка, приятное к телу бельё), а также ощущение безопасности. Для того чтобы повысить уровень комфорта в спальне, 48% участников опроса избавляются от раздражающих факторов — выключают свет, звук, гаджеты. Ещё 47% спят только на своей стороне. Некоторые мужчины (39%) подбирают под себя спальное место — матрас с нужной жёсткостью, подушку удобной высоты.