Осмысленно или как попало: Сексолог рассказала, чем отличается интимная жизнь зумеров и миллениалов

Разница между поколениями проявляется не только в предпочтениях музыки или стилях общения, но и в восприятии самого интимного аспекта человеческой жизни — секса. Психолог и сексолог Александра Миллер объяснила Life.ru, пропала ли у зумеров страсть и как повлиял на формирование сексуальности у миллениалов сериал «Секс в большом городе».

Представьте себе миллениала. Его сексуальность формировалась в эпоху «Секса в большом городе» — гламурного, немного истеричного, с обязательным оргазмом и коктейлем «Космополитен» после. <...> А теперь — поколение Z. Они родились с телефоном в руке. Их психика сформирована тотальной доступностью информации, включая информацию о ментальном здоровье, травмах и consent (согласии). Александра Миллер Сексолог, психолог

Для миллениалов интимные отношения часто воспринимались как неотъемлемый элемент успешного образа жизни наряду с работой и социальными достижениями. Их сексуальная жизнь была насыщена эмоциями, драмой и зачастую строилась вокруг идеализированных образов, увиденных на экранах телевизоров.

Основные черты сексуальной культуры миллениалов: Романтичность: Любовь рассматривалась как нечто болезненное, страстное и даже драматичное.

Самореализация: Секс служил средством самовыражения и повышения самооценки.

Отсутствие открытого обсуждения границ: Вопросы согласия и личных предпочтений редко обсуждались открыто.

: Вопросы согласия и личных предпочтений редко обсуждались открыто. Эмоциональная нестабильность: Многие чувствовали давление, стремясь соответствовать культурным стандартам, навязываемым медиа.

Зумеры — дети интернета, выросшие в мире доступной информации и широкого спектра взглядов на половую идентичность и предпочтения. Для них знакомство с партнёром начинается онлайн, общение строится через приложения и социальные сети, а сами взаимоотношения гораздо менее привязаны к традиционным стереотипам о любви и сексе.

Особенности отношений зумеров: Открытость и прозрачность: Гендерные роли перестали иметь решающее значение, партнёры свободно выражают свои желания и ожидания.

Внимание к здоровью: Важность заботы о физическом и эмоциональном состоянии партнёров становится приоритетом.

Акцент на взаимопонимании: Понятие активного согласия занимает центральное место в построении любых взаимоотношений.

Понятие активного согласия занимает центральное место в построении любых взаимоотношений. Роль технологий: Онлайн-знакомства стали привычной практикой, позволяющей лучше узнать друг друга до физического контакта.

«Миллениалы открывали для себя секс как терапию, с ошибками, борьбой, эмоциональными качелями и романтизацией всего подряд. Зумеры пришли на эту землю с картой, компасом и подробной инструкцией по технике безопасности. Можно ли сказать, что миллениалы активно занимались сексом как попало, а зумеры «занимаются осознанным сексом»? Грубо, но в чём-то верно», — резюмировала специалист.