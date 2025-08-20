Мессенджер MAX
20 августа, 11:00

Эксперт объяснила, как зумерам и миллениалам найти общий язык на работе

Эксперт Лебединская: Мотивация зумеров и милениалов на работе сильно отличается

Зумер и милениал в офисе. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Миллениалы обычно придают большое значение карьерному росту и готовы брать на себя ответственность за руководство. Они склонны к командной работе и получают удовлетворение от взаимодействия с коллегами. В то же время зумеры чаще предпочитают работать самостоятельно и обычно не проявляют интереса к управленческим позициям, рассказала эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер Антонина Лебединская.

По её словам, среднестатистический миллениал больше подходит для управленческой работы, чем среднестатистический зумер. В случае необходимости мотивации зумера на повышение или принятие новых обязанностей, работодателям рекомендуется аргументировать это ростом зарплаты, возможностью оказывать большее влияние и вносить значимый вклад. Также стоит учесть, что зумеры лучше справляются с задачами, требующими автономии и минимального взаимодействия.

Эксперт посоветовала поручать зумерам задачи, которые можно выполнять самостоятельно при наличии чётких инструкций и минимального личного общения. В случаях необходимости командной работы рекомендуется использовать цифровые инструменты — чаты, видеоконференции, — чтобы снизить необходимость офлайн-взаимодействия. В то же время миллениалам стоит доверять координацию командных проектов, особенно тех задач, которые требуют частых коммуникаций и обмена информацией.

«Они могут стать связующим звеном между зумерами, работая над интеграцией результатов индивидуальной работы в общий проект. Рассмотрите модель, где миллениал выступает координатором, обеспечивая взаимодействие между зумерами, работающими над индивидуальными задачами», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Ранее работодатели рассказали, что больше всего их бесит в зумерах. К примеру, каждого седьмого раздражает, как молодые люди легко меняют работу. Кроме того, выяснилось, как предпочитают работать хитрые зумеры. А еще парней и девушек считают самыми требовательными при трудоустройстве.

