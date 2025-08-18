Просто невыносимо: Работодатели рассказали, что больше всего их бесит в зумерах
Каждого седьмого работодателя в РФ раздражает, как зумеры легко меняют работу
Зумеры часто меняют работу, и это вызывает недовольство среди работодателей. Данное мнение выразил вице-президент SuperJob Амир Сараков в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что каждый пятый HR-специалист называет главной сложностью сотрудничества с молодым поколением — безответственность.
Каждого седьмого руководителя раздражает лёгкость, с которой представители поколения Z меняют место работы. Однако эксперт видит в этом положительную сторону. Как отметил Сараков, зумеры становятся драйвером развития для компаний.
Ключевым фактором успешной интеграции молодёжи в коллектив эксперт называет систему наставничества. Правильно организованная передача опыта позволяет создать продуктивную синергию, когда компания получает свежий взгляд, а молодые специалисты — профессиональное развитие.
Сараков также отметил изменение мотивации у молодого поколения. Современных специалистов интересует не только зарплата, но и осознание своей значимости для компании. По сравнению с ситуацией десятилетней давности, сегодня решающую роль при трудоустройстве играет практический опыт, а не престижность диплома.
Ранее сообщалось, что тренд на «микропенсии» набирает популярность среди зумеров: они работают несколько месяцев, откладывают деньги и устраивают длительные перерывы. Есть и те, кто трудится пару лет, после чего устраивает длительный перерыв — от полугода до года, пробует новые профессии и должности, чтобы найти подходящее направление.