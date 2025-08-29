Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 19:06

Муж и жена — одна сатана: Учёные установили, что супруги передают друг другу психические расстройства

NHB: Супруги часто страдают одинаковыми психическими расстройствами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

Учёные из Соединённых Штатов, Тайваня и Дании провели исследование, которое показало, что супруги часто имеют одинаковые психические заболевания. Об этом сообщает издание Nature Human Behaviour.

Исследование, охватившее около 5 миллионов тайваньских и 1,3 миллиона шведских и датских супружеских пар, выявило, что психические отклонения у супругов встречаются значительно чаще, чем можно было бы ожидать случайно. Наличие такого диагноза у одного из партнёров существенно повышает вероятность его обнаружения у другого.

Подобная закономерность фиксируется как у азиатских, так и у европейских пар, что свидетельствует о её универсальности. Также данный феномен не зависит от времени: сходство психических расстройств сохраняется даже у поколений, рождённых с 1930-х по 1990-е годы.

При этом прослеживается тенденция сокращения числа пар, в которых оба партнёра имеют одинаковые и обсессивно-компульсивные расстройства, тогда как совпадения по зависимостям от психоактивных веществ, напротив, встречаются всё чаще.

Учёные озвучили тревожные новости для тех, у кого первый смартфон появился до 13 лет
Учёные озвучили тревожные новости для тех, у кого первый смартфон появился до 13 лет

Недавно учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что люди с нарушениями психического здоровья чаще потребляют негативный контент в Интернете. Это подтверждает догадки о том, что у таких людей существует склонность к поиску контента, который усиливает их отрицательные эмоции.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar