Учёные выяснили, что негативный контент в Интернете ухудшает психику

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что люди с нарушениями психического здоровья чаще потребляют негативный контент в Интернете, что усугубляет их состояние. Результаты исследования появились в журнале Nature Human Behaviour.

В эксперименте приняли участие более тысячи добровольцев. На первом этапе участники прошли психологические тесты, после чего им предложили 30 минут просматривать различные интернет-страницы. Затем их снова тестировали и изучили их поисковые запросы и браузерную активность.

Результаты исследования показали, что люди с наиболее выраженными признаками психических расстройств посещали наибольшее количество сайтов с негативной тематикой. Это подтверждает гипотезу о том, что у таких людей существует склонность к поиску контента, который усиливает их отрицательные эмоции. В частности, участники с более низким уровнем психического здоровья проводили больше времени на ресурсах, которые посвящены трагедиям, кризисам, насилию, бедности и другим проблемам. Всё это негативно сказывалось на их эмоциональном состоянии.

Однако учёные также стремились выяснить, является ли такое поведение следствием депрессии или тревожности, или же оно, наоборот, усугубляет эти состояния. Чтобы разобраться, исследователи провел дополнительный эксперимент. Испытуемых разделили на две группы: одна смотрела позитивный контент, а другая — материалы с тревожной и депрессивной информацией.

Результаты показали, что даже если участники начинали с нейтральной информации, после просмотра мрачных новостей многие из них продолжали искать ещё более негативные посты. Особенно это касалось людей с плохим психическим состоянием — они часто чувствовали себя эмоционально истощёнными, что только сильнее ухудшало их психологическое здоровье.

Учёные подчеркнули, что контакт с агрессивной или тревожной информацией, даже не касающейся личной жизни, может усугублять депрессию и тревожность. Одним из решений проблемы могут быть фильтры или алгоритмы, которые ограничивают доступ к негативной информации. Также исследователи считают важным обучать пользователей, как правильно справляться с эмоциями и у кого искать поддержку в трудные моменты.