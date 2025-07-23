Учёные озвучили тревожные новости для тех, у кого первый смартфон появился до 13 лет
JHDC: Использование телефона до 13 лет приводит к проблемам с психикой в будущем
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Использование смартфона до 13 лет значительно повышает вероятность развития психических расстройств во взрослой жизни. Речь идёт о суицидальных мыслях, проявлениях агрессии, низкой самооценке и эмоциональной неустойчивости. Об этом свидетельствуют результаты обширного исследования, в котором участвовало более 100 000 подростков. Выводы специалистов были опубликованы в Journal of Human Development and Capabilities.
Учёные выяснили, что ситуация усугубляется из-за преждевременного использования соцсетей, опыта кибербуллинга, хронического недосыпа и семейных конфликтов. В связи с этим, специалисты настоятельно рекомендуют властям ввести возрастные ограничения на использование смартфонов для детей до 13 лет, аналогично запретам на алкоголь и табачную продукцию.
Авторы исследования обнаружили, что чем младше ребёнок на момент появления у него мобильного устройства, тем хуже его психоэмоциональное состояние в зрелом возрасте. При этом у девочек сильнее страдает восприятие себя, тогда как у мальчиков снижается способность к регуляции эмоций. Исследователи особо отмечают, что до 40% данного неблагоприятного эффекта связано с активным использованием онлайн-платформ в юном возрасте.
Ранее стало известно, что в Роскачество поступило обращение от общественников с запросом на экспертизу инклюзивной серии кукол Барби. Основная причина беспокойства связана с моделями, демонстрирующими физические особенности, такие как протезы, различия в пигментации кожи, а также признаки синдрома Дауна. Заявители выражают опасение, что такие игрушки потенциально могут нанести вред детской психике.