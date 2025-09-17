Яд, как ни крути: Врач рассказал, какой алкоголь вреднее для организма — крепкий или слабый
Нарколог Казанцев: Любой алкоголь разрушает организм, независимо от крепости
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugenevortep
Алкоголь опасен для человеческого организма, независимо от крепости напитков. Об этом заявил врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев.
«Для мозга всё равно, крепкий алкоголь или лёгкий. То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск», — сказал он в разговоре с «Радио 1».
Специалист пояснил, что алкоголь не является стимулирующим веществом в современном понимании — он, напротив, притупляет сознание и блокирует префронтальную зону мозга, что приводит к заторможенности или сонливости. Казанцев отметил, что такое состояние противоречит потребностям молодёжи, которой необходимо сохранять активность и продуктивность.
Медик отметил, что утрата способности контролировать количество выпитого алкоголя крайне опасна, поскольку приводит к комплексному негативному воздействию на физическое, социальное и психологическое благополучие человека, а также к разрушению организма. Он также обратил внимание на то, что для пожилых людей алкоголь часто становится первым шагом к зависимости, так как воспринимается как социально одобряемый способ расслабиться и притупить чувства.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что современная российская молодёжь употребляет алкоголь в заметно меньших количествах, чем предыдущие поколения. Кроме того, зумеры не жалуют крепкие напитки, а предпочитают им пиво, вино или коктейли.