Яд, как ни крути: Врач рассказал, какой алкоголь вреднее для организма — крепкий или слабый

Алкоголь опасен для человеческого организма, независимо от крепости напитков. Об этом заявил врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

«Для мозга всё равно, крепкий алкоголь или лёгкий. То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск», — сказал он в разговоре с «Радио 1».

Специалист пояснил, что алкоголь не является стимулирующим веществом в современном понимании — он, напротив, притупляет сознание и блокирует префронтальную зону мозга, что приводит к заторможенности или сонливости. Казанцев отметил, что такое состояние противоречит потребностям молодёжи, которой необходимо сохранять активность и продуктивность.