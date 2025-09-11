Зумеры обвалили продажи крепкого алкоголя

Российский алкогольный рынок переживает структурные изменения из-за смены потребительских предпочтений молодежи. Как сообщил доцент Президентской академии и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, поколение Z массово отказывается от крепких напитков в пользу пива, коктейлей и вин.

«Сейчас большинство зумеров предпочитает пиво, коктейли и вина. При этом старшее поколение (от 50 лет) всё ещё употребляет крепкие напитки», — отметил эксперт в интервью «Постньюс».

Черниговский также подчеркнул, что уход части потребителей в нелегальный сектор создаёт дополнительное давление на рынок. Тем не менее эксперт отметил сохраняющуюся стабильность в среднем и премиальном сегментах.