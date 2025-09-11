Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 14:16

Зумеры обвалили продажи крепкого алкоголя

Доцент Черниговский: Из-за предпочтений зумеров упали продажи крепкого алкоголя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

Российский алкогольный рынок переживает структурные изменения из-за смены потребительских предпочтений молодежи. Как сообщил доцент Президентской академии и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, поколение Z массово отказывается от крепких напитков в пользу пива, коктейлей и вин.

«Сейчас большинство зумеров предпочитает пиво, коктейли и вина. При этом старшее поколение (от 50 лет) всё ещё употребляет крепкие напитки»,отметил эксперт в интервью «Постньюс».

Черниговский также подчеркнул, что уход части потребителей в нелегальный сектор создаёт дополнительное давление на рынок. Тем не менее эксперт отметил сохраняющуюся стабильность в среднем и премиальном сегментах.

Зумеры стали меньше пить
Зумеры стали меньше пить

Ранее Life.ru сообщал, что в четырёх регионах России намерены ужесточить правила продажи алкоголя. О таких планах объявили главы Якутии, Камчатского края, Магаданской и Амурской областей.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar