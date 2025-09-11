Зумеры стали меньше пить

Среди зумеров заметно снизился уровень потребления алкоголя. Именно такую тенденцию наблюдают российские наркологи и представители органов здравоохранения, сообщает «Постньюс».

По словам нарколога Василия Шурова, в ряде регионов центральной части России уже давно внедрена система мероприятий, направленная на поддержку молодёжи и формирование полезных привычек. Здесь активно проводятся занятия спортом, популяризация правильного питания и информирование о негативных последствиях чрезмерного употребления алкоголя.

Несмотря на позитивные изменения, проявляющиеся в снижении общего количества проданного крепкого алкоголя, специалисты фиксируют увеличение спроса на слабоалкогольные напитки вроде вина и пива, а также экзотический алкоголь, такой как ром.

11 сентября в России отмечается День трезвости.