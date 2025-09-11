В России предложили ввести сухой закон на время СВО

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой ввести временный запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита, в том числе в ресторанах и барах, на период проведения СВО. По мнению общественников, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан, а также консолидации общества. Их обращение есть в распоряжении Life.ru.

«Специальная военная операция — это период, требующий максимальной мобилизации всех ресурсов общества, включая нравственные, духовные и физические силы граждан. Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности граждан и социальной стабильности», — говорится в обращении председателя общественной организации «Отцы рядом» Ивана Курбакова.

Общественники привели статистику, согласно которой среднестатистический россиянин в год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, 6 бутылок вина и 4 — коньяка. А если не учитывать детей и зожников, эти объёмы нужно умножать на два. По состоянию на 2025 год среди женщин периодически выпивают 49%, среди мужчин — 67%. При этом в самой пьющей возрастной группе — от 35 до 44 лет — выпивают 79% мужчин и 64% женщин.

Курбаков приводит ряд примеров из истории России и мира, когда в период военных действий, кризисов и чрезвычайных ситуаций вводились ограничения на продажу алкоголя. В частности, такое происходило во время обеих мировых войн. По его словам, эти меры позволяли сохранять дисциплину, снижать уровень преступности и поддерживать боевой дух.

В своём обращении общественники предлагают: Ввести временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (кроме безалкогольного пива) в магазинах (включая супермаркеты, мини‐маркеты, киоски), ресторанах, кафе и барах.

Усилить административную ответственность за нарушение запрета. Для физических лиц (продавцов, владельцев точек) ввести штрафы от 50 000 до 100 000 рублей. Для должностных лиц — штраф от 200 000 до 500 000 или дисквалификация на срок до 3 лет. Для юридических лиц — штраф от 500 000 до рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Провести широкомасштабную информационную кампанию о вреде алкоголя с участием МВД, Минздрава, общественных организаций.

Организовать альтернативные — спортивные и культурные — мероприятия для граждан.