В самом трезвом регионе России заинтересовались идеей кешбэка за ЗОЖ после публикации Life.ru

Минздрав Вологодской области заинтересовался идеей кешбэка за ЗОЖ
Минздрав Вологодской области пообещал рассмотреть предложение о стимулировании ЗОЖ через систему финансовой мотивации. Ранее с инициативой ввести «кешбэк за ЗОЖ» общественники выступили через Life.ru.
«Обращение рассмотрено. Ваши рекомендации по мотивационным программам будут учтены», — говорится в ответе ведомства на обращение.
Напомним, в общественном движении «Зов народа» через Life.ru предложили ввести систему поощрения для граждан, которые отказываются от вредных привычек. Идея такая — если человек бросает пить или курить и может подтвердить это справкой от соответствующего врача, то ему могут предоставить дополнительные налоговые вычеты, льготные ставки кредитования, выгодные проценты по депозитам, дисконты на программы страхования.