Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 08:13

В самом трезвом регионе России заинтересовались идеей кешбэка за ЗОЖ после публикации Life.ru

Минздрав Вологодской области заинтересовался идеей кешбэка за ЗОЖ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минздрав Вологодской области пообещал рассмотреть предложение о стимулировании ЗОЖ через систему финансовой мотивации. Ранее с инициативой ввести «кешбэк за ЗОЖ» общественники выступили через Life.ru.

«Обращение рассмотрено. Ваши рекомендации по мотивационным программам будут учтены», — говорится в ответе ведомства на обращение.

Не только здоровье, но и экономия: В ГД оценили идею «кешбэка за ЗОЖ»
Не только здоровье, но и экономия: В ГД оценили идею «кешбэка за ЗОЖ»

Напомним, в общественном движении «Зов народа» через Life.ru предложили ввести систему поощрения для граждан, которые отказываются от вредных привычек. Идея такая — если человек бросает пить или курить и может подтвердить это справкой от соответствующего врача, то ему могут предоставить дополнительные налоговые вычеты, льготные ставки кредитования, выгодные проценты по депозитам, дисконты на программы страхования.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar