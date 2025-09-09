В самом трезвом регионе России заинтересовались идеей кешбэка за ЗОЖ после публикации Life.ru

Не только здоровье, но и экономия: В ГД оценили идею «кешбэка за ЗОЖ»

Напомним, в общественном движении «Зов народа» через Life.ru предложили ввести систему поощрения для граждан, которые отказываются от вредных привычек. Идея такая — если человек бросает пить или курить и может подтвердить это справкой от соответствующего врача, то ему могут предоставить дополнительные налоговые вычеты, льготные ставки кредитования, выгодные проценты по депозитам, дисконты на программы страхования.