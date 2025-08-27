Не только здоровье, но и экономия: В ГД оценили идею «кешбэка за ЗОЖ»

Идея ввести «кешбэк» для россиян за отказ от покупки никотиновой и алкогольной продукции заслуживает внимания и может сэкономить бюджетные средства, которые выделяются на борьбу с распространением вредных привычек. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Государственной думы от партии «Новые люди», заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

Инициатива поощрять граждан за здоровый образ жизни выглядит интересной и заслуживает внимания. Мы видим, что расходы государства на лечение заболеваний, связанных с алкоголизмом, курением и неправильным образом жизни, огромны. Поэтому стимулы к отказу от вредных привычек могут стать не только вкладом в здоровье нации, но и в экономию бюджетных средств. Амир Хамитов Депутат Государственной думы от партии «Новые люди», заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту

Наш собеседник подчеркнул важность максимальной прозрачности и доступности подобных программ для россиян. Парламентарий поддержал обсуждение инициативы на федеральном уровне с привлечением экспертного сообщества, врачей, а также представителей банковского и страхового сектора.

«Россиянам необходимо дать позитивную мотивацию заботиться о себе. Если человек понимает, что его усилия — не курить, отказаться от алкоголя, заниматься спортом — приносят не только здоровье, но и реальные финансовые бонусы, это может стать серьёзным шагом к укреплению общественного здоровья», — заключил Хамитов.

Председатель Комитета Госдумы о охране здоровья Сергей Леонов также подчеркнул, что поддерживает любые меры, направленные на сохранение здоровья граждан.

Всё, что связано с вовлечением граждан России в здоровый образ жизни, в том числе с финансовой мотивацией на отказ от алкоголя и сигарет, я целиком и полностью поддерживаю Сергей Леонов Председатель Комитета Госдумы о охране здоровья

«Не раз говорил, что нужно и можно создать условия, которые сподвигнут людей правильно питаться, заниматься спортом и в целом вести здоровый образ жизни. А реализация таких предложений – это уже экономический детали, которые можно по-разному проработать», — отметил парламентарий.