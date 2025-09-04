В России будут «закручивать гайки» по продаже алкоголя
Главы Якутии, Камчатского края, Магаданской и Амурской областей России сообщили о намерениях ужесточить правила продажи алкогольной продукции. Соответствующие заявления прозвучали на полях Восточного экономического форума, передаёт РБК.
«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Глава региона подчеркнул, что в рамках данной инициативы будет сокращено количество мест продаж. Кроме того, планируется увеличить допустимый радиус продаж алкоголя.
Как подчеркнул руководитель Камчатского края Владимир Солодов, местные власти не намерены прекращать борьбу с алкоголем и планируют поэтапно ужесточать регламент продажи спиртного. По его словам, пакет мер по ужесточению торговли алкоголем уже ввели. В их числе — запрет продажи спиртосодержащих напитков в многоквартирных домах и увеличение расстояния от точек продаж до социальных учреждений.
Ранее в Санкт-Петербурге вступили в силу новые законодательные меры, ограничивающие реализацию алкогольной продукции в многоквартирных домах и придомовых территориях. Соответствующий закон после большого количества обсуждений был принят окончательно 28 мая. Согласно нововведениям, торговля спиртным в объектах общепита, расположенных в жилых домах, будет запрещена с 22:00 до 11:00. Исключение составят заведения, которые смогут подтвердить статус ресторана по ряду строгих критериев.