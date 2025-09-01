Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 12:45

«‎Наливайки» во дворах жилых домов теперь работают по-новому

В Петербурге ограничили время работы наливаек во дворах жилых домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock video footage

С 1 сентября в Санкт-Петербурге вступают в силу новые законодательные меры, ограничивающие продажу алкогольных напитков в многоквартирных домах и прилегающих территориях. Закон, направленный на борьбу с нелегальными точками продажи — так называемыми «наливайками», прошёл долгий путь обсуждений и был принят окончательно 28 мая.

Согласно нововведениям, торговля спиртным в объектах общепита, расположенных в жилых домах, будет запрещена с 22:00 до 11:00. Исключение составят заведения, которые смогут подтвердить статус ресторана по ряду строгих критериев. Если заведение не соответствует всем критериям, оно сохранит лицензию на продажу алкоголя, но будет ограничено по времени — реализовывать спиртное можно будет только с 11:00 до 22:00, как и в розничных магазинах.

Параллельно в Ленинградской области также вводится сокращение времени розничной торговли алкоголем — на два часа. Новые правила начали действовать с первого дня осени и там.

Ранее в Госдуме призвали запретить работу «наливаек» на первых этажах жилых домов. Исключением для этого правила станут кафе и рестораны, поскольку они продают алкоголь для потребления в самом заведении, а «питейные» формируют вокруг себя очаг пьянства.

