В российском регионе одобрили запрет на продажу алкоголя в «наливайках»

В закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Челябинской области» внесены существенные изменения, сообщает URA.ru со ссылкой на региональное Законодательное собрание.

«Областной парламент рассмотрел поправки в региональный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта», — уточняет пресс-служба ЗСО.

В частности, депутаты решили увеличить размер уставного капитала для организаций, которые реализуют алкогольную продукцию в розницу. Кроме того, поправки предусматривают запрет на продажу спиртного в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающей к ним территории и имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 50 квадратных метров.