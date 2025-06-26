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Регион
26 июня, 07:56

В российском регионе одобрили запрет на продажу алкоголя в «наливайках»

В Челябинской области ужесточили закон о продаже алкоголя

Мужчина пьёт в баре. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина пьёт в баре. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Челябинской области» внесены существенные изменения, сообщает URA.ru со ссылкой на региональное Законодательное собрание.

«Областной парламент рассмотрел поправки в региональный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта», — уточняет пресс-служба ЗСО.

В частности, депутаты решили увеличить размер уставного капитала для организаций, которые реализуют алкогольную продукцию в розницу. Кроме того, поправки предусматривают запрет на продажу спиртного в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающей к ним территории и имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 50 квадратных метров.

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Ранее в Минздраве поддержали идею Life.ru о введении пяти «дней трезвости». К ним относятся 25 мая (Последний звонок), 28 июня (Выпускные вечера), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости).

Борис Эльфанд
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