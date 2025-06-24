В Минздраве поддержали идею Life.ru о введении пяти «дней трезвости»

Минздрав России рассмотрел предложение общественной организации «Зов народа» о запрете розничной продажи алкоголя и поддержал введение в России «дней трезвости»: 25 мая (Последний звонок), 28 июня (Выпускные вечера), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). Подтверждающий документ федеральный орган исполнительной власти предоставил Life.ru.

В настоящее время многие регионы уже ввели ограничения на продажу алкоголя: 33 региона запретили продажу в праздник последнего звонка, 52 — в День знаний, 15 — на выпускные вечера, 8 — в День семьи, любви и верности и 13 регионов — во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

В министерстве положительно оценивают эту практику, считая её эффективной мерой в рамках госполитики по снижению потребления алкоголя до 2030 года. Ведомство также поддерживает образовательные программы о здоровом образе жизни. Окончательное решение о введении общефедерального запрета пока не принято, но регионы могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.