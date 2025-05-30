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Регион
30 мая, 04:00

Как у белорусов: В России предложили установить пять «дней трезвости»

Организация «Зов народа» предложила ГД установить для россиян «дни трезвости»

В России предложили установить «дни трезвости». Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В России предложили установить «дни трезвости». Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Общественная организация «Зов народа» обратилась в Минздрав и Госдуму с предложением ввести «дни трезвости». Предлагается рассмотреть запрет на реализацию алкогольной продукции 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (школьные выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости).

Инициатива основана на опыте Белоруссии, где подобные ограничения уже действуют в некоторых регионах. В тексте обращения, который есть в распоряжении Life.ru, подчёркивается, что введение «дней трезвости» будет способствовать популяризации здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, особенно среди молодёжи, а также снижению негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Организация предлагает не только ввести временные запреты на продажу алкоголя, но и проводить в эти дни специальные мероприятия: консультации с врачами, лекции о вреде алкоголя, пропаганду здорового образа жизни.

«Считаем, что принятие данной инициативы будет способствовать укреплению здоровья нации, снижению уровня преступности, связанной с употреблением алкоголя, и формированию ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих», — говорится в тексте обращения.

В Ленобласти приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра
В Ленобласти приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе закроются все алкомаркеты, расположенные во дворах жилых домов. Власти ужесточили правила продажи алкоголя из-за многочисленных жалоб местных жителей.

Ольга Годуненко
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