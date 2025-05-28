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Регион
28 мая, 15:12

В Ленобласти приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

В Ленинградской области приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя. С 1 сентября 2025 года алкогольные напитки нельзя будет купить в магазинах с 23:00 до 11:00 — сейчас запрет действует только до 09:00. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

«28 мая 2025 года в ходе 64-го заседания Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли в трёх чтениях проекта областного закона «О внесении изменений в статью 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Инициаторы закона отмечают, что отсутствие единых ограничений в соседних регионах снижает эффективность таких мер.

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Ранее губернатор Московской области Воробьёв заявил, что в регионе закроются все алкомаркеты, расположенные во дворах жилых домов. Власти ужесточили правила продажи алкоголя из-за многочисленных жалоб местных жителей. По их словам, в вечернее время у магазинов стали часто собираться подозрительные компании.

Александра Мышляева
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