В Ленобласти приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра

В Ленинградской области приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя. С 1 сентября 2025 года алкогольные напитки нельзя будет купить в магазинах с 23:00 до 11:00 — сейчас запрет действует только до 09:00. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

«28 мая 2025 года в ходе 64-го заседания Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли в трёх чтениях проекта областного закона «О внесении изменений в статью 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Инициаторы закона отмечают, что отсутствие единых ограничений в соседних регионах снижает эффективность таких мер.