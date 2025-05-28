Заксобрание Петербурга закручивает гайки для владельцев дворовых «наливаек»

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло важную инициативу, направленную на наведение порядка во дворах жилых домов. Новый закон устанавливает строгие ограничения для так называемых «наливаек», стремясь защитить права жителей и пресечь деятельность недобросовестных предпринимателей, обходящих городские правила продажи алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Заксобрания.

Согласно документу, заведения общественного питания в многоквартирных домах теперь должны соответствовать ряду критериев, чтобы официально считаться ресторанами. В их числе: отдельный вход с улицы, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, раздельные санузлы для посетителей и персонала, оборудованная кухня и штат из минимум пяти сотрудников.

Те заведения, которые не смогут подтвердить статус ресторана, столкнутся с рестрикциями. Им позволят продавать алкоголь лишь с 11:00 до 22:00. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Документ уже направлен на подписание губернатору.