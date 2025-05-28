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Регион
28 мая, 14:02

Заксобрание Петербурга закручивает гайки для владельцев дворовых «наливаек»

В Петербурге решили на два часа уменьшить время продажи алкоголя в «‎наливайках»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло важную инициативу, направленную на наведение порядка во дворах жилых домов. Новый закон устанавливает строгие ограничения для так называемых «наливаек», стремясь защитить права жителей и пресечь деятельность недобросовестных предпринимателей, обходящих городские правила продажи алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Заксобрания.

Согласно документу, заведения общественного питания в многоквартирных домах теперь должны соответствовать ряду критериев, чтобы официально считаться ресторанами. В их числе: отдельный вход с улицы, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, раздельные санузлы для посетителей и персонала, оборудованная кухня и штат из минимум пяти сотрудников.

Те заведения, которые не смогут подтвердить статус ресторана, столкнутся с рестрикциями. Им позволят продавать алкоголь лишь с 11:00 до 22:00. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Документ уже направлен на подписание губернатору.

Сладкий путь к спиртному: В Госдуме призвали запретить продажу детских лакомств в алкомаркетах
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Ранее губернатор Московской области Воробьёв заявил, что в регионе закроются все алкомаркеты, расположенные во дворах жилых домов. Причиной стали регулярные жалобы жителей на сомнительного сорта контингент, который появляется там ближе к вечеру.

Владимир Озеров
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