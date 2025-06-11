В России хотят запретить продавать энергетики около школ, стадионов и больниц
Депутат Миронов предложил запретить продажу энергетиков возле школ и стадионов
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Партия «Справедливая Россия — За правду» инициировала законопроект о запрете продажи энергетических напитков вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений. Об этом сообщает 360.ru.
Предложение руководителя фракции Сергея Миронова расширяет действующий с марта запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Новая инициатива также исключит эти напитки из оборота на всех видах общественного транспорта, в госучреждениях и на культурных площадках. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям: предлагается установить стометровый радиус запрета, по аналогии с уже действующими ограничениями для алкоголя и табака.
Позиция парламентариев мотивирована серьёзными рисками для здоровья. По их словам, энергетики вызывают тревожность, нарушения сна, скачки давления, тахикардию и могут привести к психофизиологической зависимости.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении штрафов в 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Впрочем, расстроенные таким решением подростки в итоге массово пересели на энергетическое мороженое.