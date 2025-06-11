В России хотят запретить продавать энергетики около школ, стадионов и больниц

Партия «Справедливая Россия — За правду» инициировала законопроект о запрете продажи энергетических напитков вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений. Об этом сообщает 360.ru.

Предложение руководителя фракции Сергея Миронова расширяет действующий с марта запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Новая инициатива также исключит эти напитки из оборота на всех видах общественного транспорта, в госучреждениях и на культурных площадках. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям: предлагается установить стометровый радиус запрета, по аналогии с уже действующими ограничениями для алкоголя и табака.