Так не работает: В ГД не оценили введение ограничений на продажу спиртного в регионах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв высказался в эфире радио «Комсомольская правда» о временных ограничениях на продажу алкоголя в некоторых российских регионах. По его мнению, такие меры не приносят реальных результатов и служат скорее для создания видимости работы.

Депутат считает, что локальные запреты на продажу спиртных напитков не только не решают проблему, но могут усугубить её. Он привёл статистику, согласно которой 2,4% смертности в стране связаны с алкоголем, и подчеркнул, что основная проблема заключается в потреблении некачественного алкоголя, который появляется именно из-за запретов и отсутствия контроля над подпольным рынком.

Журавлёв также отметил, что Россия демонстрирует положительную динамику в снижении потребления алкоголя: с 2008 года этот показатель уменьшился почти вдвое, достигнув 9 литров на человека в среднем. По его словам, в Европе уровень потребления выше, а если сравнивать с временами СССР, то можно говорить о значительном улучшении ситуации с алкоголизмом в стране.

«То есть, мы идем по правильному пути. Это, прежде всего, пропаганда здорового образа жизни, спорта и так далее. Зачем вводить особые запреты, в этом отношении абсолютно непонятно», — отметил Журавлев.