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Регион
7 апреля, 10:10

Кто ищет — тот всегда найдёт: В российском регионе научились обманывать «сухой закон»

«Коммерсант»: В Вологде сформировался стихийный чёрный рынок алкоголя

Прилавок с алкоголем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Прилавок с алкоголем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Ограничения на продажу алкоголя, введённые в Вологодской области по распоряжению губернатора Георгия Филимонова (продажа разрешена только в будни с 12:00 до 14:00), привели к возникновению нелегальной торговли спиртным. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как выяснила газета, введённые ограничения на продажу алкоголя привели к появлению в Вологде подпольной торговли спиртным. В результате этого цены на спиртное существенно возросли. Местные жители сообщают, что в основном нелегальной продажей занимаются таксисты и пенсионеры.

Также наблюдается значительный рост прибыльности у баров, специализирующихся на продаже алкоголя на розлив. В связи с увеличением спроса, эти заведения повысили цены. Чтобы замаскировать продажу алкоголя, включая водку, напитки часто подаются в стаканчиках, предназначенных для кофе. Аналогичная тенденция наблюдается и в аптеках, где возрос спрос на спиртовые настойки.

Глава Вологодской области допустил смягчение ограничений на продажу алкоголя
Глава Вологодской области допустил смягчение ограничений на продажу алкоголя

Ранее спикер регионального парламента Вологодской области сообщил, что в регионе могут начать продавать алкоголь лицам лишь с достижения 21-летнего возраста. Власти считают, что люди, не достигшие этого возраста, составляют группу риска.

Мария Любицкая
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