Кто ищет — тот всегда найдёт: В российском регионе научились обманывать «сухой закон»
«Коммерсант»: В Вологде сформировался стихийный чёрный рынок алкоголя
Прилавок с алкоголем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF
Ограничения на продажу алкоголя, введённые в Вологодской области по распоряжению губернатора Георгия Филимонова (продажа разрешена только в будни с 12:00 до 14:00), привели к возникновению нелегальной торговли спиртным. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как выяснила газета, введённые ограничения на продажу алкоголя привели к появлению в Вологде подпольной торговли спиртным. В результате этого цены на спиртное существенно возросли. Местные жители сообщают, что в основном нелегальной продажей занимаются таксисты и пенсионеры.
Также наблюдается значительный рост прибыльности у баров, специализирующихся на продаже алкоголя на розлив. В связи с увеличением спроса, эти заведения повысили цены. Чтобы замаскировать продажу алкоголя, включая водку, напитки часто подаются в стаканчиках, предназначенных для кофе. Аналогичная тенденция наблюдается и в аптеках, где возрос спрос на спиртовые настойки.
Ранее спикер регионального парламента Вологодской области сообщил, что в регионе могут начать продавать алкоголь лицам лишь с достижения 21-летнего возраста. Власти считают, что люди, не достигшие этого возраста, составляют группу риска.