Кто ищет — тот всегда найдёт: В российском регионе научились обманывать «сухой закон»

Ограничения на продажу алкоголя, введённые в Вологодской области по распоряжению губернатора Георгия Филимонова (продажа разрешена только в будни с 12:00 до 14:00), привели к возникновению нелегальной торговли спиртным. Об этом сообщает «Коммерсант».



Как выяснила газета, введённые ограничения на продажу алкоголя привели к появлению в Вологде подпольной торговли спиртным. В результате этого цены на спиртное существенно возросли. Местные жители сообщают, что в основном нелегальной продажей занимаются таксисты и пенсионеры.

Также наблюдается значительный рост прибыльности у баров, специализирующихся на продаже алкоголя на розлив. В связи с увеличением спроса, эти заведения повысили цены. Чтобы замаскировать продажу алкоголя, включая водку, напитки часто подаются в стаканчиках, предназначенных для кофе. Аналогичная тенденция наблюдается и в аптеках, где возрос спрос на спиртовые настойки.