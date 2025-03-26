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Регион
26 марта, 07:18

Глава Вологодской области допустил смягчение ограничений на продажу алкоголя

Вологодский губернатор Филимонов: Правила продажи алкоголя могут быть изменены

Самые строгие в России ограничительные меры по продаже алкоголя действуют сейчас в Вологодской области. С течением времени их могут ослабить или усилить в зависимости от результатов, сообщил «Газете.ru» губернатор региона Георгий Филимонов.

«Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций, или наоборот, послаблений», — пояснил Филимонов.

Он добавил, что никаким «сухим законом» существующие ограничения считать не стоит, поскольку с марта у местных жителей всё ещё есть два часа в день на его покупку (с 12:00 до 14:00), а в выходные и праздничные дни все магазины работают по старым правилам. Баров и ресторанов соответствующие меры также не коснулись.

«Главное — у нас нет сухого закона. Есть мягкая, сбалансированная работа по точечному ограничению продажи алкоголя», — отметил глава области.

Пьяный житель Вологодской области поджёг магазин после отказа продать алкоголь
Пьяный житель Вологодской области поджёг магазин после отказа продать алкоголь

Ранее спикер регионального парламента Вологодской области сообщил, что в регионе могут начать продавать алкоголь лицам лишь с достижения 21-летнего возраста. Власти считают, что люди, не достигшие этого возраста, составляют группу риска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / woff

Владимир Озеров
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