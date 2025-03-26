Глава Вологодской области допустил смягчение ограничений на продажу алкоголя

Самые строгие в России ограничительные меры по продаже алкоголя действуют сейчас в Вологодской области. С течением времени их могут ослабить или усилить в зависимости от результатов, сообщил «Газете.ru» губернатор региона Георгий Филимонов.

«Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций, или наоборот, послаблений», — пояснил Филимонов.

Он добавил, что никаким «сухим законом» существующие ограничения считать не стоит, поскольку с марта у местных жителей всё ещё есть два часа в день на его покупку (с 12:00 до 14:00), а в выходные и праздничные дни все магазины работают по старым правилам. Баров и ресторанов соответствующие меры также не коснулись.

«Главное — у нас нет сухого закона. Есть мягкая, сбалансированная работа по точечному ограничению продажи алкоголя», — отметил глава области.