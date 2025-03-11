Пьяный житель Вологодской области поджёг магазин после отказа продать алкоголь

Житель села Куркино Вологодской области поджёг магазин, в котором ему не продали алкогольную продукцию. 45-летний местный житель пришёл в торговую точку на улице Школьной примерно в 18:30 и хотел купить бутылку спиртного, но из-за вступившего в силу закона об ограниченном времени продажи горячительных напитков в регионе продавец был вынужден отказать.

Местные жители сняли поджигателя. Фото © VK / Наш Вологодский округ

Когда вологжанин услышал «нет», пригрозил сжечь магазин — для убедительности достал гранату и «коктейль Молотова», говорится в группе VK «Наш Вологодский округ». Пока продавцы звонили в экстренные службы, мужчина исполнил обещание и воспользовался горючей жидкостью. В торговом помещении начался пожар — пламя быстро распространялось, но его успели потушить до приезда пожарного расчёта.

В МВД по региону сообщили, что местного жителя 1980 года в нетрезвом состоянии задержали. На него составили административный протокол за появление пьяным в общественном месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.