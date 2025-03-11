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Регион
11 марта, 15:46

Пьяный житель Вологодской области поджёг магазин после отказа продать алкоголь

Житель села Куркино Вологодской области поджёг магазин, в котором ему не продали алкогольную продукцию. 45-летний местный житель пришёл в торговую точку на улице Школьной примерно в 18:30 и хотел купить бутылку спиртного, но из-за вступившего в силу закона об ограниченном времени продажи горячительных напитков в регионе продавец был вынужден отказать.

Местные жители сняли поджигателя. Фото © VK / Наш Вологодский округ

Местные жители сняли поджигателя. Фото © VK / Наш Вологодский округ

Когда вологжанин услышал «нет», пригрозил сжечь магазин — для убедительности достал гранату и «коктейль Молотова», говорится в группе VK «Наш Вологодский округ». Пока продавцы звонили в экстренные службы, мужчина исполнил обещание и воспользовался горючей жидкостью. В торговом помещении начался пожар — пламя быстро распространялось, но его успели потушить до приезда пожарного расчёта.

В МВД по региону сообщили, что местного жителя 1980 года в нетрезвом состоянии задержали. На него составили административный протокол за появление пьяным в общественном месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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Накануне сильный пожар охватил столичный рынок «Московский ряд». Очагом возгорания была одна палатка, но пламя быстро распространялось на соседние павильоны. В итоге площадь пожара в торговых рядах Новой Москвы достигла 300 квадратов.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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